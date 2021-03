Österreichs Gesundheitsminister: „Können jederzeit die Notbremse ziehen“

Anzeige

Wien. Österreich ist jederzeit bereit, die Corona-Lockerungen wieder aufzuheben und in den Lockdown zurückzukehren. “Die Prognosen sind nicht gut”, sagte der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Obwohl Österreich gerade Schritt für Schritt lockert, könnte die Regierung “jederzeit die Notbremse ziehen”, so Anschober. Am kommenden Montag wird die Regierung auf einer Sitzung besprechen, ob die Öffnungsstrategie geändert werden muss.

Trotzdem sei er hoffnungsvoll, dass die Situation nicht so schlimm werden würde wie noch im vergangenen Herbst. Hoffnung mache laut Anschober das wärmere Wetter sowie die Impfkampagne. “Bis Ostern müssen wir durchhalten, dann wird es leichter”, sagte er.

Um einen erneuten Lockdown zu verhindern, habe sich Österreich außerdem zum “Land des Testens” entwickelt, so Anschober. So würden zum Beispiel jede Woche 1,5 Millionen Schüler auf das Coronavirus getestet, auch bei den Erwachsenen würden die Test-Zahlen steigen.

Lockerungen trotz steigender Zahlen

In Österreich sind die Infektionszahlen in den letzten Wochen wieder gestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 185,2. Trotzdem sind Schulen, Handel und Dienstleistungen geöffnet, Ende März soll die Gastronomie im Freien dazukommen. Anschober begründete die Lockerungen trotz hoher Infektionszahlen damit, dass die Akzeptanz der Österreicher für harte Restriktionen “endlich” sei: “Das Schlimmste wäre ein Lockdown, zu dem keiner mehr hingeht. Er ist unser schärfstes Instrument, das darf nicht abstumpfen.”