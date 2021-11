Immer mehr Covid-19-Fälle: Auslastung der Intensivstationen in Österreich steigt rasant an – Ausreisekontrollen notwendig

Anzeige

Anzeige

In Österreich steigt die Zahl der Corona-Intensivpatienten wieder rasant an. Es sei damit zu rechnen, dass am Montag der Schwellenwert von 400 belegten Intensivbetten für eine 20-prozentige Auslastung überschritten werde, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch.

Am Vortag hieß es, dass inzwischen landesweit über 300 Betten auf Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt sind. Sollte sich die Lage weiter verschärfen drohen Ungeimpften drastische Einschränkungen. Am Freitag werde die Regierungsspitze mit den Landeshauptleuten das weitere Vorgehen besprechen, sagte der Minister.

Coronavirus sorgt für starke Auslastung der Intensivstationen

In Österreich wurden die Corona-Maßnahmen vor wenigen Wochen an einen fünfstufigen Plan geknüpft, der sich an der Auslastung der Intensivstationen orientiert. Ab einer 15-prozentigen Auslastung (300 Betten) haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Groß-Veranstaltungen und der Nachtgastronomie. Ab einer 20-prozentigen Auslastung (400 Betten) gilt zusätzlich in Bereichen, wo 3G erforderlich ist, nur noch einer aktueller PCR-Test und kein Antigentest mehr.

Anzeige

Ab 500 belegten Betten gilt nur noch die 2G-Regel. Das bedeutet, dass Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zur Gastronomie, Hotels, Kultur- oder Freizeiteinrichtungen erhalten. Ab einer 30-prozentigen Auslastung (600 Betten) oder Stufe 5 soll es einen Lockdown für Ungeimpfte geben.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Großteil der Infizierten auf Intensivstation ungeimpft

Der bisherige Höchststand in Österreich in Bezug auf die Kapazitätsauslastung der Intensivstationen war im November des vergangenen Jahres mit über 700 belegten Betten erreicht worden. Allerdings gab es damals noch keine Corona-Impfstoffe. Die Impfrate beträgt in Österreich aktuell gut 64 Prozent. Der Großteil der Patienten auf den Intensivstationen des Landes ist laut Behörden auch heute ungeimpft.

In Wien gibt es bereits seit dem Sommer strengere Maßnahmen als in den übrigen Bundesländern. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Hauptstadt zuletzt bei 234 Fällen pro 100.000 Einwohner, während Oberösterreich und Salzburg auf Werte von über 600 kommen. Das Gesundheitsministerium meldete zuletzt österreichweit 6506 Neuinfektionen. Derzeit befinden sich 1752 Personen aufgrund des Coronavirus im Krankenhaus in Behandlung. Im Zusammenhang mit dem Virus sind Behördenangaben zufolge insgesamt 11.400 Menschen gestorben.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Ausreisekontrollen in vier Bundesländern

Am Donnerstag wurden wegen hoher Inzidenzen Ausreisekontrollen für die Bezirke Landeck und Reutte (Tirol), Kirchdorf und Wels-Land (Oberösterreich) Liezen (Steiermark) sowie in Teilen Niederösterreichs angekündigt. Nur wer einen 3G-Nachweis hat, darf die Regionen verlassen. Auch ein negativer Antigen-Test sei vorläufig zulässig, heißt es von Seiten der Behörden. Sollte allerdings in wenigen Tagen die Stufe 3 in den betroffenen Regionen erreicht werden, würde auch der Antigen-Test nicht mehr genügen – sondern nur noch ein PCR-Test.