Lauterbach schlägt Alarm: „NRW verliert die Kontrolle“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor steigenden Corona-Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen. In Leverkusen liege die Inzidenz schon bei 190. „NRW verliert die Kontrolle“, schreibt Lauterbach auf Twitter. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland ist die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt gestiegen und liegt nun fast bei 100. Lauterbach hat seinen Bundestagswahlkreis in Leverkusen.

Lauterbach äußert sich extrem besorgt über die steigende Zahl an Corona-Infektionen. „Wenn wir bis zur Bundestagswahl so weitermachen, werden in den nächsten fünf Wochen zu viele Menschen schwer erkranken”, sagt Lauterbach. Sein Appell: „Wir sollen jetzt überall wo möglich auch die 2-G-Regel anwenden.”

Die sogenannte 2-G-Regel sieht für ungeimpfte Getestete einen anderen Umgang vor als mit Geimpften und Genesenen. Demnach würden ungeimpfte Menschen selbst mit einem negativen Testergebnis keinen Zugang mehr zu Veranstaltungen oder Restaurants bekommen. Diese Vorgehensweise hatte sich bei den letzten Bund-Länder-Beratungen nicht durchgesetzt.

Stattdessen gilt die 3-G-Regel, die vorsieht, dass Tests oder Impfausweise vorgelegt werden müssen. Ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests bis auf Ausnahmen nicht mehr vom Staat finanziert.

Aktuelle RKI-Zahlen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland bei 54,5 – am Vortag hatte der Wert 51,6 betragen, vor einer Woche 35,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7050 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4728 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls drei Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.868.197 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.698.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.976.