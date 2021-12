An Heiligabend: Impfaktion im Kölner Dom für bis zu 400 Menschen

Anzeige

Anzeige

Impfung mit Gottes Segen: Im Kölner Dom können sich am 24. Dezember Hunderte Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, seien binnen vier Stunden rund 400 Impfungen geplant. Die Impfaktion im Dreikönigssaal des Doms wird dabei von zwei Kölner Arztpraxen durchgeführt. Interessierte ab zwölf Jahren können sich zwischen 10 und 14 Uhr ihre Erst- und Zweitimpfungen oder ihre Auffrischungsimpfung abholen. Dabei wird ausschließlich der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer verwendet.

Impfung als Akt der Nächstenliebe

Domprobst Guido Assmann begründete die Aktion theologisch: „Mit der Geburt Jesu, die wir an Weihnachten feiern, hat Gott seine Liebe und Fürsorge für uns Menschen gezeigt“. Eine Impfung schütze nicht nur die geimpfte Person, sondern auch andere und sei dementsprechend ein Zeichen der Nächstenliebe. In Zeichen von Fake News sei es wichtig, ein Zeichen für das Impfen zu setzen. Auch Assmann kündigte an, sich seine Boosterimpfung am Heiligen Abend geben zu lassen.

Auf ähnliche Impfaktionen hatte das Erzbistum lange verzichtet. Der sunnitisch-islamische Verein Ditib führte hingegen bereits im Frühjahr dieses Jahres in seiner Zentralmoschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld Impfaktionen durch.