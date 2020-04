Anzeige

Auf den ersten Blick könnte man sagen: Wer nicht will, der hat schon.

39 Milliarden Euro haben die Finanzminister der Eurozone als Teil ihres jüngsten Hilfspakets allein für Italien bereitgestellt. Doch Italien macht einen Bogen um dieses Geld. Die Regierung in Rom will es nicht anrühren – weil es technisch betrachtet ein Kredit des Europäischen Stabilitätsmechanismus wäre, keine neuartige Anleihe im Sinne von Corona-Bonds, wie Italien es gern hätte.

„Italien braucht den ESM nicht“, sagt Ministerpräsident Giuseppe Conte und schiebt noch nach: „Um es noch klarer zu sagen, hinterlegen wir es: Italien ist nicht daran interessiert.”

Diese unselige Verkantung hat viel mit Psychologie zu tun, mit dem Stolz und der Würde Italiens. Nach ESM-Mitteln zu greifen, wie es etwa Griechenland in großem Stil tat, gilt in Italien als schmuddelige, peinliche Sache: Es gäbe den Politikern in Rom ein Gefühl, als meldeten sie sich beim Sozialamt.

Salvini deutet auf den Sündenbock: Europa

Italiens stellvertretender Wirtschaftsminister Antonio Misiani sagte am Dienstag, sein Land werde aus dem Hilfspaket lediglich die Unterstützung beim Kurzarbeitergeld und die Darlehen der Europäischen Investitionsbank nutzen.

Die übrigen Europäer zeigen stumme Fassungslosigkeit: Will Rom dabei bleiben, allen Ernstes auf die 39 ESM-Milliarden zu verzichten – nur weil auf diesem Topf ein aus ihrer Sicht unschönes Etikett klebt?

Die Finanzminister der Eurozone hatten kurz vor Ostern eigens verabredet, dass wegen der Corona-Krise wesentlich erleichterte Bedingungen für ESM-Kredite gelten sollen. Doch Kredit bleibt Kredit: Am Ende muss der Schuldner mehrfach unten rechts unterschreiben, dass er im Notfall den Zugriff der Gläubiger auf sein Vermögen akzeptiert.

Der Chef der oppositionellen rechtsextremen Lega, Matteo Salvini, nutzt diesen Punkt bereits seit Wochen zu heftigen Polemiken gegen ESM-Kredite.

“Wenn Conte ESM-Kredite unterschreibt, werden wir einen Misstrauensantrag im Parlament einbringen", drohte Salvini vor dem Senat in Rom. Und dann folgte eine ganze Philippika gegen die Europäische Union: “Wir Italiener haben die EU gegründet. Wegen der Sparpolitik, der wir uns unterziehen mussten, sind Krankenhausbetten weggefallen. Ich hoffe, dass die Befürworter der EU begriffen haben, dass Europa nicht unsere Zukunft ist, wenn die EU Tod und Opfer bedeutet. Wir müssen unser Land selbst in die Hand nehmen, ohne bei jemanden zu betteln. Ich habe es satt, um die Erlaubnis Europas bitten zu müssen, die Jobs und die Unternehmen der Italiener zu retten.“

"Ich habe es satt, um die Erlaubnis Europas bitten zu müssen, die Jobs und die Unternehmen der Italiener zu retten": Matteo Salvini, Chef der rechtsextremen Lega, vor Abgeordneten in Rom. © Quelle: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

In der Stunde der Not entwirft der Populist Salvini flugs ein Feindbild und deutet mit dem Finger darauf: Seht her, da haben wir ja die Schuldigen!

Dass zu wenig getestet wurde in Italien, dass alle Gegenmaßnahmen viel zu spät anliefen, und dass am Ende 20.000 Menschen starben, manche auf den Fluren überfüllter Kliniken – für all das will er das ungeliebte “Brüssel“ verantwortlich machen. Niemals würde Salvini sich mit dem sperrigen Detail herumschlagen, dass die Nationalstaaten über Jahrzehnte hinweg immer wieder gezielt verhindert haben, dass die EU überhaupt irgendeine Gemeinschaftszuständigkeit im Gesundheitswesen oder gar in der Gefahrenabwehr bei Seuchen bekam.

Die Wahrheit ist kompliziert – und läuft genau andersrum. Als trotz ihrer mangelnden rechtlichen Zuständigkeit die „blöden Brüsseler Bürokraten“ ausnahmsweise doch mal einen Vorstoß zur Gesundheitsvorsorge wagten, wurden sie von den Nationalstaaten niedergebügelt mit dem Hinweis, man habe doch längst alles im Griff – so geschehen etwa beim Vorschlag der EU-Kommission vom Januar (!), schon mal vorsorglich als Staatengemeinschaft Milliarden von Masken auf dem Weltmarkt zu besorgen.

Jetzt droht eine unheilvolle Kettenreaktion

In Italien dominiert jetzt die schlichte nationalistische Erzählung, nicht der selbstkritische Faktencheck. Salvini bietet die beste und einfachste Erklärung für Missstände aller Art: Europa hat versagt.

Das Schlimme daran ist: Nicht nur viele Leute auf der Straße glauben es ihm. Auch die regierende Fünf-Sterne-Bewegung teilt Salvinis Kritik an den ESM-Krediten.

Italienischen Medien zufolge sollen die Cinque Stelle sogar mit Koalitionsbruch gedroht haben für den Fall, dass Conte einen ESM-Kredit in Anspruch nimmt. Die mitregierenden Sozialdemokraten sollen dies als „kindisch“ bezeichnet haben – konnten sich aber nicht durchsetzen.

Was nun? Eine Regierungskrise in Rom könnte zu Neuwahlen führen, Neuwahlen könnten die rechtsextreme Lega zur stärksten Kraft machen – und am Ende dieser Kettenreaktion könnte die Kernschmelze Europas stehen, mit einem Staat, der einmal Gründungsmitglied war, nun aber politisch und ökonomisch kollabiert und zugleich aus allem wegbricht, was ihn lange gehalten hat, aus der Eurozone, dann vielleicht auch aus der EU. Es wäre das Ende Europas, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Der Rechtspopulismus hätte dann nicht nur den Brexit bewirkt, sondern auch noch den einstigen Kern der EU zertrümmert.

Gibt es ein Gegenmittel? Die Corona-Bonds geraten natürlich erneut in den Blick. Doch es bleibt dabei: Nicht nur in Deutschland lässt es das nationale Verfassungsrecht nicht zu, anderen Staaten gleichsam eine gemeinsame Kreditkarte auszuhändigen. Hinzu kommt: Scheitern Corona-Bonds am Ende vor dem Verfassungsgericht, könnte die Frustration noch größer sein als jetzt.

Nötig wäre ein Signal des Zusammenhalts

Über einen Corona-Fonds neben dem ESM ließe sich reden, auch über eine erhebliche Ausweitung des EU-Haushalts. Wichtig sind jetzt die emotionalen Zeichen. Die Finanzminister der Eurozone haben diesen Aspekt verkannt, als sie kurz vor Ostern ihr 500-Milliarden-Paket geschnürt haben. Nötig sind am Ende gar nicht immer neue Summen oder immer neue finanzielle Techniken. Nötig ist ein neues, glaubwürdiges Signal des Zusammenhalts. Wer schafft es, die maßlos beunruhigten Italiener zu beruhigen?

„Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen“, sagte schon der griechische Philosoph Epiktet. Neuzeitlich formuliert heißt das: Nur durch eine viel bessere politische Kommunikation wird Europa noch zu retten sein.

RND