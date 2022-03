Israel: ungeimpfte Touristen dürfen wieder einreisen

Erst am 1. November hatte Israel das erste Mal seit mehr als anderthalb Jahren die Grenzen für ausländische Reisende wieder geöffnet. Nun dürfen auch ungeimpfte Touristen einreisen. Ausländer müssen seit Dienstag lediglich zwei PCR-Tests absolvieren - einen vor Abreise und einen nach Einreise. Seit Ende Januar sinken in Israel die Infektionszahlen in der Omikron-Welle. / ARCHIV - 01.11.2021, Israel, Jerusalem: Französische Touristen blicken vom Ölberg in Jerusalem auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee. © Quelle: Sebastian Scheiner/AP/dpa