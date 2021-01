Israel: Gesundheitsminister warnt vor Ende des Lockdowns

Anzeige

Tel Aviv. Israels Gesundheitsminister hat eindringlich vor einem Ende der Corona-Lockdown-Maßnahmen in dem Land gewarnt. Die Impfdaten seien ausgezeichnet, schrieb Juli Edelstein am Freitag bei Twitter. Ab Monatsende könnte es aber gefährlich werden. Wegen politischer Spiele drohten Restriktionen aufgehoben zu werden, und Israel würde ein unkontrollierbarer Corona-Brutkasten werden. Edelstein mahnte die Bürger zu Verantwortungsbewusstsein.

Video Corona: Israel verschärft zweiten Lockdown 1:44 min Die Corona-Regeln wurden von Israels Ministerpräsidenten Netanjahu noch einmal verschärft. Seit dem 18. September befindet sich das Land im zweiten Lockdown. © Reuters

Israel steckt in einer dritten Corona-Welle. In dem Land mit etwas mehr als neun Millionen Einwohnern gilt seit drei Wochen ein erneuter harter Lockdown mit strikten Regeln wie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Parallel dazu läuft eine massive Impfkampagne. Die täglichen Infektionszahlen sind jedoch weiterhin sehr hoch. Als wesentlicher Grund dafür gilt eine eingeschleppte Virus-Mutation.

Israel: Lockdown-Maßnahmen laufen Ende Januar aus

In der Nacht zum Montag laufen die Lockdown-Maßnahmen aus. Auch die Schließungen des internationalen Flughafens Ben Gurion und der Landesgrenzen sind nur bis Ende Januar terminiert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dringt auf eine Verlängerung der Restriktionen. Sein rechtskonservativer Likud konnte sich aber bislang nicht mit dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz darüber einigen.

Grund ist nach Medienberichten ein Streit über eine mögliche Verschärfung der Strafen für Regelverstöße. Für Sonntag sei eine Parlamentssitzung dazu geplant. Die Koalition aus Likud und Blau-Weiß sowie kleinerer Partner war Ende vergangenen Jahres wegen eines Etatstreits geplatzt. Am 23. März steht eine Neuwahl an.

Israel: 2,9 Millionen Menschen erhielten erste Corona-Impfung

Nach offiziellen Zahlen vom Freitag erhielten in Israel bislang etwa 2,9 Millionen Menschen eine erste Corona-Impfung. Von diesen bekamen 1,6 Millionen Menschen auch eine zweite Dosis. In Deutschland, das etwa neun Mal so viele Einwohner wie Israel hat, erhielten bislang rund 1,7 Millionen Menschen eine Erst- und 366.000 Menschen eine Zweitimpfung (Stand 28. Januar).