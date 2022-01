England setzt auf Durchseuchung: Johnson kündigt umfangreiche Lockerungen an

Anzeige

Anzeige

London. Der britische Premierminister Boris Johnson angekündigt, dass in England ab kommenden Donnerstag (27. Januar) zahlreiche Corona-Regeln entfallen sollen.

In seinem Statement sagte Johnson, dass es dann keine Homeoffice-Pflicht mehr geben solle. Zudem müssten in ganz England keine Masken mehr getragen werden, etwa in Bussen und Bahnen. Ab dem morgigen Mittwoch, 20. Januar, soll es bereits keine Maskenpflicht mehr in Schulen geben. Beschränkungen in Pflegeheimen sollen ebenfalls gelockert werden, Details nannte der Premierminister aber nicht.

Des Weiteren kündigte Johnson an, dass sich mit dem Coronavirus Infizierte weiterhin isolieren müssten. Diese Regeln würden jedoch derzeit überprüft. Es werde „bald eine Zeit geben“, in der Pflicht zur Selbstisolation vollständig wegfallen, so Johnson.

Die bisherigen Vorschriften zur Selbstisolation bei einer Infektion laufen am 24. März aus. Johnson geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass diese verlängert werden. Er sprach sich zudem für eine frühere Aufhebung aus.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

In seiner Rede berief sich Johnson auf wissenschaftliche Daten, wonach die Infektionszahlen in Großbritannien derzeit wieder fallen würden. Die Omikron-Welle habe ihren Höchststand erreicht. Zudem habe sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen stabilisiert.

Boris Johnson kündigte an, die Regierung werde eine langfristige Strategie für das Leben mit dem Coronavirus erarbeiten. Neue Einschränkungen sollen mit dieser Strategie vermieden werden. Dennoch werde man in diesen letzten Winterwochen weiterhin vorsichtig sein. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, so Johnson. Er fügte hinzu, Omikron sei „keine milde Krankheit, besonders nicht für Ungeimpfte“.

Anzeige

Boris Johnson steht in Großbritannien wegen Partys während des Corona-Lockdowns unter Druck. Dass die Corona-Regeln nun fallen sollen werten einige als Versuch, einem Misstrauensvotum vor dem Parlament zu entgehen.

Video London: Boris Johnson wegen illegalen Lockdownpartys unter Druck 1:18 min Im Amtssitz des britischen Premierministers wurden mehrere Partys gefeiert, während im Rest des Landes Corona-Einschränkungen herrschten. © Reuters

Die Opposition warf Johnson vor, er werfe alle Vorsicht in den Wind. Zudem solle Johnson wissenschaftliche Daten vorlegen, die seine Entscheidung rechtfertigen.