Griechenland macht Druck bei Impfpflicht im Gesundheitswesen

Athen. Sie haben protestiert, sie haben gestreikt, sie haben die Gerichte angerufen – alles umsonst. Gegen den Widerstand der Gewerkschaften und der Oppositionsparteien will die griechische Regierung den Impfzwang im Gesundheitswesen durchsetzen. Beschäftigte in den staatlichen und privaten Kliniken, in den Arztpraxen, öffentlichen Gesundheitszentren und Apotheken müssen von diesem Mittwoch an eine Impfung gegen Covid-19 nachweisen. Wer sie nicht hat, wird ohne Gehalt freigestellt.

Die vom Parlament beschlossene Impfflicht gilt auch für das Verwaltungspersonal. „Das Gesetz wird in vollem Umfang durchgesetzt”, kündigte Regierungssprecher Giannis Oikonomou an. Und er warnte: Selbst wer sich nachträglich impfen lässt, hat nicht automatisch Anspruch auf seine frühere Stelle.

Video Faktencheck: Wie gut wirkt die Corona-Impfung?

Vermutlich etwa 20.000 Beschäftigte noch nicht geimpft

Von den rund 116.000 Beschäftigten im griechischen Gesundheitswesen waren bis zum 19. August 83 Prozent geimpft. Am höchsten war die Impfquote bei den niedergelassenen Ärzten mit 93 Prozent. Zum Stichtag an diesem Mittwoch dürften die Quoten etwas höher liegen, denn mehrere Tausend Betroffene haben sich in den vergangenen Tagen noch schnell impfen lassen.

Aber immer noch sind vermutlich nahezu 20.000 Beschäftigte nicht geimpft. Sie werden nun ohne Bezahlung freigestellt. Um Engpässe bei der Versorgung der Patienten abzufedern, hat das Gesundheitsministerium ab Mittwoch eine Urlaubssperre für das medizinische und Pflegepersonal verhängt. Außerdem werden neue Pflegerinnen und Pfleger mit Zeitverträgen eingestellt.

Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag gegen das Gesetz ab

Am vergangenen Sonntag demonstrierten in Athen mehrere Tausend Menschen gegen die Impfpflicht. Unterstützt werden die Proteste von rechtsextremen Gruppierungen und dem Linksbündnis Syriza, der größten Oppositionspartei. Am Montag wies ein Verwaltungsgericht einen Eilantrag ab, mit dem über 100 Antragsteller das Inkrafttreten des Gesetzes blockieren wollten.

Die Regierung erwägt obligatorische Impfungen für weitere Berufsgruppen und erhöht zugleich den Druck auf Ungeimpfte. Ab Mitte September gilt in der Innengastronomie und in Stadien die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.

Intensivstationen am Limit

Die Impfungen werden zu einer immer größeren politischen Herausforderung für den konservativen Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Am Dienstag ernannte er den Juristen Thanos Plevris zum neuen Gesundheitsminister. Er soll Schwung in die stockende Impfkampagne bringen.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche mit 223 den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreichte und die Intensivstationen mancher Kliniken am Limit sind, haben bisher erst 55 Prozent der Bevölkerung die Impfung abgeschlossen. Damit liegt Griechenland unter dem europäischen Durchschnitt.