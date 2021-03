Griechische Kliniken am Limit: Ärzte händeringend gesucht

Anzeige

Athen. In Griechenland wütet das Coronavirus heftiger denn je. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden 3465 neue Infektionen. Das ist der höchste jemals an einem Tag festgestellte Wert seit Beginn der Pandemie. Auch die Zahl der Covid-Patienten, die in den Kliniken künstlich beatmet werden müssen, erreichte am Mittwoch mit 630 einen neuen Rekord.

Das staatliche Gesundheitswesen kommt an seine Grenzen. Besonders kritisch ist die Lage im Großraum Athen. Gesundheitsminister Vasilis Kikilias sucht händeringend Ärzte, um die Patienten in den Kliniken versorgen zu können. Der Minister appelliert seit Tagen an niedergelassene Mediziner, sich zum Dienst in den staatlichen Kliniken zu melden. Bis zum Mittwoch hatten sich in dem dafür eingerichteten Internetportal aber erst 45 Ärzte dazu bereit erklärt.

Benötigt werden mindestens 200. Minister Kikilias setzt jetzt eine letzte Frist: Wenn sich bis zum Samstag nicht genügend Mediziner freiwillig melden, will die Regierung private Ärzte dienstverpflichten. Die Möglichkeit dazu hat sie dank eines bereits im vergangenen Jahr verabschiedeten Corona-Notfallgesetzes.

Intensivbetten fast komplett belegt

Mit diesem Gesetz hat die griechische Regierung bereits mehrere Privatkliniken und Abteilungen privater Hospitäler mitsamt deren medizinischem Personal dem staatlichen Gesundheitswesen (ESY) unterstellt. Auch einige Militärkrankenhäuser wurden ins ESY überführt. 550 Betten privater Kliniken mitsamt Ärzten und Pflegepersonal wurden bereits requiriert. 300 davon stellt allein Griechenlands größter privater Krankenhausbetreiber, die Hellenic Healthcare Group (HHG). Damit stehen im Großraum Athen jetzt fast 3000 Intensivbetten zur Verfügung, gegenüber 1600 vor einigen Wochen. Doch auch die neu hinzugekommenen Betten sind inzwischen fast vollständig belegt.

Fachleute erwarten keinen raschen Rückgang der Infektionszahlen. Der Medizinprofessor Demosthenes Sarigiannis sagte im TV-Sender Antenna, er rechne bis zum Monatsende mit neuen Infektionsrekorden in einer Größenordnung von bis zu 3600 Fällen täglich. Als neuen Schwerpunkt des Infektionsgeschehens nennt Sarigiannis die Insel Kreta. Darauf deuten Abwasseranalysen hin.

An diesem Freitag will die griechische Corona-Expertenkommission über die Lage beraten. Trotz der hohen Infektionszahlen erwägt die Regierung eine Lockerung des Anfang November verhängten Lockdowns. Im Gespräch ist eine Öffnung von Friseurläden, Museen und archäologischen Stätten. „Wir müssen ehrlich sein: Alle sind müde“, sagte Premierminister Kyriakos Mitsotakis in einem Interview mit CNN. „Wir müssen klug sein und die Menschen wieder aktiv werden lassen, ohne Kompromisse bei unserer Strategie gegen das Virus zu machen – das ist das Gleichgewicht, das wir erreichen wollen“, sagte Mitsotakis.