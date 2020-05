Corona in Greiz: Krisenstab entscheidet am Montag über Maßnahmen

Anzeige

Greiz. Im Kreis Greiz - einem der bundesweiten Brennpunkte neuer Corona-Nachweise - will der Krisenstab am Montag über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie entscheiden. Der Fokus liegt nach Angaben des Landratsamtes vom Freitag weiter auf Pflegeheimen.

In sechs solcher Einrichtungen und einer Geriatrie-Klinik wurde zuletzt das Coronavirus bei Bewohnern oder Personal nachgewiesen. So könnten die in Thüringen geplanten Lockerungen bei Besuchen in Alten- und Pflegeheimen für den Ostthüringer Landkreis ausfallen.

Bundeswehr-Hilfe angefragt

Zudem wurde nach Angaben einer Behördensprecherin die Bundeswehr um Unterstützung der mobilen Abstrichteams angefragt.

Im Kreis Greiz wurden bis Freitag (Stand 0 Uhr) innerhalb von sieben Tagen 75,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Das ist ein leichter Rückgang zum Vortag (80,5), aber weiterhin deutlich über der vorgesehenen Obergrenze von 50.

Obergrenze auch in Coesfeld überschritten

Dieser Wert gilt nach einem Beschluss des Bundes und der Länder als Obergrenze, bei deren Überschreitung strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorgesehen sind. Am Freitag wurde er neben dem Kreis Greiz auch im nordrhein-westfälischen Kreis Coesfeld (52,7) überschritten.

