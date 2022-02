Corona-Maßnahmen in England: Welche Lockerungen Boris Johnson plant

Anzeige

Anzeige

London. Nicht nur das Wetter ist dieser Tage stürmisch wie selten in Großbritannien. Auch die Nachrichtenlage bewegt die Gemüter auf der Insel. Zu der Beunruhigung um die Ermittlungen zu Partys während des Lockdowns in der Downing Street kommen die Befürchtungen um einen Krieg in Europa. Seit dem Wochenende sorgen sich Britinnen und Briten nun auch um die Queen. Sie ist an Covid erkrankt, mit milden Symptomen zwar, wie es vonseiten des Palastes hieß, aber die Nervosität ist angesichts des Alters der Monarchin groß.

Auch Boris Johnson sendete der 95-Jährigen Genesungswünsche: „Ich bin sicher, ich spreche für alle, wenn ich Eurer Majestät eine schnelle Genesung und Rückkehr zu strahlender Gesundheit wünsche.“ Eine schnelle Genesung der Queen ist für Johnson jedoch auch aus politischer Sicht wichtig. Denn dieser kündigte an, dass die Regierung fast alle verbleibenden Covid-Beschränkungen in England in den kommenden Tagen aufheben wolle, trotz Bedenken von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten, die ein „langfristiges Leben mit dem Virus“, wie die Regierung die Kampagne nennt, für verfrüht halten.

Wir müssen wieder selbstbewusster werden. Boris Johnson, Premierminister Großbritanniens

Anzeige

Johnson plant unter anderem, die gesetzliche Verpflichtung zur Isolierung für an Covid Erkrankte abzuschaffen. Außerdem sollen kostenlose PCR- sowie Schnelltests stark reduziert werden – um die öffentlichen Ausgaben zu senken. Der Umgang mit Covid solle eher dem mit einer Grippe gleichen, mit klaren Leitlinien. Es gehe nicht darum, „alle Sorgen in den Wind zu schlagen“, sagte der Premier. Stattdessen sollen die Menschen selbst entscheiden können, ob sie eine Gefahr für andere darstellen oder nicht. „Wir müssen wieder selbstbewusster werden.“

Anzeige

Was aus Sicht von Boris Johnson als „Moment des Stolzes“ gedacht ist, ruft viele Kritiker auf den Plan. So sagte Chaand Nagpaul, Vorsitzender der britischen Ärzteorganisation und -gewerkschaft „British Medical Association“, dass die Infektionen weiter zurückgehen müssten, bevor die Regeln gelockert werden könnten. „Die Regierung versucht, so zu tun, als ob Covid nicht mehr existiert.“ Der Experte für Gesundheitspolitik der Labour-Partei, Wes Streeting, betonte außerdem, dass er „besonders besorgt“ über das Ende der kostenlosen Tests sei. Schließlich sei man „noch nicht über dem Berg“.

Befürworter des Weges zurück in die Normalität loben indes die mögliche Abschaffung der staatlich finanzierten Tests für weite Teile der Bevölkerung. Schließlich wurden während der Pandemie rund 37 Milliarden Pfund, über 44 Millionen Euro, für PCR- und Schnelltests zur Erkennung und Verfolgung von Infektionen ausgegeben. Der britische Fernsehsender BBC kommentierte, dass eine Reduzierung dringend nötig sei, sie müsse jedoch sorgfältig geplant werden.

Anzeige

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Stark sinkende Zahlen

Tatsächlich sinkt die Zahl der Menschen, die in Großbritannien an Covid erkrankt sind, kontinuierlich. Während Mitte Januar an einem Tag knapp 100.000 Menschen offiziell als infiziert gemeldet wurden, sind es aktuell nur noch rund 50.000 täglich. Zuletzt starben 84 Menschen an einem Tag mit oder an Corona, das sind etwa 200 weniger als an einem Tag Mitte Januar.

Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante wie eine Maskenpflicht und ein Covid-Pass, der einem den Eintritt ins Theater oder zu Großveranstaltungen ermöglichte, wurden angesichts der sinkenden Zahlen schon vergangenen Monat in England abgeschafft.

Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über Maßnahmen und hielten in der Vergangenheit meist länger an Beschränkungen fest. In Nordirland sollen verbleibende Covid-Maßnahmen – wie Gesichtsbedeckungen und Versammlungsbeschränkungen – am Dienstag fallen.

Anzeige

Die Queen, die sich an die in England geltenden Vorgaben halten muss, hat jedenfalls verlauten lassen, dass sie trotz ihrer Infektion durch Corona viele ihrer Termine nicht absagen wird. Damit folgt sie laut der britischen Tageszeitung „Metro“ einem beliebten Motto auf der Insel in Krisensituationen wie einer Pandemie oder auch einem drohenden Krieg: „Keep calm and carry on“, „bleib ruhig und mach weiter“.