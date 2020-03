Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung plant offenbar eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um in der Corona-Krise schneller reagieren zu können. Das berichtet die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” am Samstag. Demnach soll der Bund mehr Eingriffsmöglichkeiten bekommen, die Bundesländer dagegen weniger als bislang.

Die Zeitung beruft sich auf einen Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. So heißt es darin demnach unter anderem: „Um einer Destabilisierung des gesamten Gesundheitssystems vorzubeugen, muss die Bundesregierung in die Lage versetzt werden, schnell mit schützenden Maßnahmen einzugreifen. Die Bundesregierung wird zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ermächtigt.“

"Bund und Länder arbeiten bei der Bewältigung dieser Epidemie Hand in Hand. Hier bündeln wir Kompetenzen”, wird Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zitiert.

Wie die Zeitung weiter berichtet, könne die Bundesregierung nach dem Entwurf Personentransporte untersagen, Handys orten, um die Kontaktpersonen von Infizierten zu suchen, die Versorgung mit Medizin und Schutzausrüstung zentral in die Hand nehmen oder auch medizinische Personal zwangsrekrutieren.

Ausgangssperren sind Ländersache

Ausgangssperren aber könne der Bund nicht anordnen, wie es weiter heißt. Derzeit verfahren die Bundesländer diesbezüglich unterschiedlich, Bayern und Baden-Württemberg etwa haben bereits Ausgangsbeschränkungen erlassen.

Am Sonntag wird es ein Gespräch zwischen Bundesregierung und Bundesländern geben, wobei es auch um dieses Thema gehen dürfte.

Zuletzt hatte die Bundesregierung den Ländern Empfehlungen in der Krise ausgesprochen - etwa in Bezug auf Schul- und Kita-Schließungen. Nach und nach waren alle Bundesländer den Empfehlungen gefolgt, auch wenn sie im Föderalismus eigenständig entscheiden können.

Wie die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” weiter berichtet, soll der Entwurf am Montag im Kabinett verabschiedet werden. In Bundestag und Bundesrat könnte er folglich in der kommenden Woche beraten werden und entsprechend schnell in Kraft treten.

