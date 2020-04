Corona in der Türkei: Erdogan verhängt Ausgehverbot über langes Wochenende

Anzeige

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Krise eine dreitägige weitgehende Ausgangssperre für Istanbul und 30 weitere Städte und Provinzen angekündigt.

Sie beginne am Donnerstag um Mitternacht (MEZ 23 Uhr) und ende am Sonntag um dieselbe Zeit, sagte Erdogan am Montag nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung in Istanbul. Am Freitag, dem 1. Mai, seien Supermärkte aber zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet.

Die Türkei verhängt seit drei Wochen 48-stündige Ausgangssperren übers Wochenende in den betroffenen 31 Städten, darunter in Ankara, Istanbul und Izmir. Vergangenes Wochenende wurde das weitgehende Ausgehverbot wegen eines Feiertags auf vier Tage ausgeweitet.

Wichtige Einrichtungen wie Apotheken, Bäckereien und Krankenhäuser bleiben in der Regel offen. Die Ausgangssperren übers Wochenende sollen noch mindestens bis zum Ende des Fastenmonats Ramadan Ende Mai fortgeführt werden, sagte Erdogan.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Gesundheitsminister Fahrettin Koca teilte unterdessen via Twitter mit, an einem Tag seien 2131 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, damit stieg die offizielle Zahl der Coronavirus-Fälle auf 112 261. An einem Tag seien zudem 95 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer auf 2900.

Ankara hat bereits zahlreiche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen. So gilt etwa eine weitgehende Ausgangssperre für Menschen unter 20, Personen ab 65 Jahren und chronisch Kranke.

Video Türkei: Ausgangssperre leert Straßen und Plätze 1:07 min Die Türkei hat die bereits bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 ausgeweitet. In mehreren Großstädten gilt nun eine Ausgangsbeschränkung. © Reuters

RND/cle/dpa