USA: Weißes Haus will 28 Millionen Kinder gegen Corona impfen

Washington. Die US-Regierung will 28 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren impfen lassen, sobald das Biontech-Pfizer-Vakzin die Zulassung erhält. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Impfungen sollten von Kinderärzten in deren Praxen vorgenommen werden. Die Zulassung wird binnen Tagen nach einem Treffen des Beratungsgremiums der US-Gesundheitsbehörde CDC am 2. und 3. November erwartet.

Die Regierung von Präsident Joe Biden erklärte, anders als beim Beginn der Impfkampagne für Erwachsene vor zehn Monaten werde diesmal von Anfang an ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen. Mehr als 25.000 Kinderärzte und medizinische Grundversorgungseinrichtungen haben sich für die Impfkampagne für Kinder angemeldet, zusätzlich zu den Zehntausenden Apotheken, die Impfungen vornehmen. Auch medizinische Schul- und Kommunaleinrichtungen sollen die Impfkampagne unterstützen.