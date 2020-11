Corona-Politik in Washington in der Sackgasse

Anzeige

Washington. Die zweite Corona-Welle rollt über die USA hinweg, und ein ganzes Land hofft auf einen Rettungsring aus Washington. Doch Präsident Donald Trump und der Kongress scheinen in diesen Tagen nur eine Botschaft für nervöse Amerikaner zu haben: Wartet einfach weiter ab.

Die Führung in der Hauptstadt arbeitet sich aktuell am Übergang zur kommenden Präsidentschaft Joe Bidens ab, dessen Wahlsieg Trump noch immer nicht anerkennen will. Dabei schnellen die Corona-Fallzahlen landesweit in die Höhe, mindestens 11,1 Millionen Menschen haben sich in den USA bislang infiziert - davon allein eine Million vergangene Woche. Immer mehr Infizierte müssen in Krankenhäuser, über 247000 Menschen sind schon mit oder an dem Virus gestorben - und es werden mehr.

Im Kongress landeten die Gespräche über ein Hilfspaket für durch Corona in Not geratene Bürger im Oktober in der Sackgasse - und vor Beginn der neuen Legislaturperiode noch schnell ein Kompromissgesetz durchzubringen, steht für die politischen Akteure nicht unbedingt an erster Stelle. Im Weißen Haus scheint Trump eher darauf aus zu sein, Lorbeeren für jüngste Vorstöße bei der Impfstoffentwicklung einzustreichen. Seinem gewählten Nachfolger Biden enthält er nötige Informationen für einen reibungslosen Übernahme der Verantwortung für den Kampf gegen die Pandemie vor.

Trump lobt sich lieber selbst

„Ein weiterer Impfstoff wurde eben verkündet“, twitterte Trump am Montag, nachdem der US-Konzern Moderna auf Grundlage vorläufiger Erkenntnisse von einem Corona-Vakzin mit einem Schutz von 94,5 Prozent berichtet hatte. „Für all jene großen “Historiker”: Bitte erinnert euch daran, dass diese großartigen Entdeckungen, die die China-Plage beenden werden, alle unter meiner Führung stattfanden!“

In einer Schalte mit US-Gouverneuren zeichnete Vizepräsident Mike Pence in seiner Funktion als Chef der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus ein rosiges Bild von der Lage. Die Staaten mögen ihre Bewohner mit der Tatsache beschwichtigen, dass Impfstoffe im Anmarsch seien, sagte Pence, und: „Amerika und Ihr Staat war nie gewappneter“.

Dies hielt Louisianas Gouverneur John Bel Edwards nicht davon ab, von Pence und Trump eine einheitlichere Ansage einzufordern, wie wichtig Abstandhalten und Maskentragen für den Infektionsschutz seien. Die Koordinatorin der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus, Deborah Birx, meldete zudem, dass 27 US-Staaten schon als „rote Zone“ gälten, was die Massenausbreitung des Virus angehe. Die Lage sei nun weitaus unübersichtlicher und beunruhigender als die Ausbrüche im Frühling.

Biden fordert Trump-Team zum Teilen von Informationen auf

Biden warnte schon im Wahlkampf vor einem „dunklen Winter“, der dem Land bevorstehe. Die Trump-Regierung solle ihre Pläne rund um eine Verteilung eines Impfstoffs mit seinem Team teilen - sonst „könnten noch mehr Leute sterben, wenn Sie sich nicht absprechen“, mahnte der Demokrat nun zu Wochenbeginn. Die Impfstrategie sei entscheidend für die wirtschaftliche Erholung - wenn er aber mit den Planungen bis zu seinem Amtsantritt am 20. Januar warten müsse, „sind wir hintendran“, fügte Biden hinzu.

Auf der Stelle tritt auch der Kongress. Da ist die Vorsitzende des Repräsentantenhauses und Demokraten-Frontfrau Nancy Pelosi, die gerne ein großzügiges Corona-Hilfspaket von zwei Billionen Dollar schnüren will. Doch Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat, hätte gerne ein kleineres Paket im Umfang von 500 Milliarden Dollar, mit dem seine rechtslastigen Kollegen leben können. Für beide Lager gestaltet es sich schwierig, einen Mittelweg zu beschreiten.

Kein Vorankommen im Kongress

Und mittendrin sitzt Amtsinhaber Trump, ohne dessen Zustimmung oder zumindest Unterschrift kein Deal zustande kommen dürfte. Überdies haben die Ergebnisse der US-Wahlen die Verhandlungsposition Pelosis geschwächt, denn ihre Demokraten werden zwar ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, mussten aber im Rennen um Kongresssitze empfindliche Verluste hinnehmen. Kämpfte sie noch vor der Wahl mit harten Bandagen um ein prall gefülltes Corona-Paket, steht sie nun mit leeren Händen da.

Noch gibt Pelosi im Streit um die Finanzhilfen zwar nicht klein bei. Doch liegt ihr Fokus gerade darauf, vor für diese Woche geplanten internen Wahlen um Führungsposten ihre unzufriedene Fraktion bei Laune zu halten. Da scheint es der falsche Moment zu sein, jetzt an McConnell und dessen Republikanern Zugeständnisse zu signalisieren. Miteinander gesprochen haben Pelosi und McConnell seit der Wahl am 3. November jedenfalls nicht, wie ihre Büros mitteilten.

Zu einer Gesetzesverabschiedung muss sich der im Politjargon nun als „lahme Ente“ geltende Kongress aber noch zusammenraufen: Es geht um eine Zwischenfinanzierung der Verwaltung, um deren Stillstand zu verhindern. Wenn die Verhandlungen gut laufen, könnte sogar ein umfassenderes Ausgabengesetz für die gesamte Regierung drin sein. Auf die jeweiligen Gesetzesentwürfe könnte man dann ein Corona-Hilfspaket draufpacken, sagte der republikanische Senator Roy Blunt. Die Idee habe gerade die besten Aussichten, zumindest etwas finanzielle Corona-Unterstützung möglich zu machen.