Corona in den USA: Ostern bei den Evangelikalen - Ein Fest für das Virus

Anzeige

Anzeige

Washington. Pünktlich zum Sonnenaufgang soll die Auferstehung des Herrn gefeiert werden. “Wir stehen für das Buch, das Blut und die gesegnete Hoffnung”, verkündet Pfarrer Jack Roberts auf der Homepage seiner Maryville Baptist Church in Kentucky. Trotz aller staatlichen Verbote ist der fundamentalistische Prediger entschlossen, frühmorgens um 6.30 Uhr am Ostersonntag mit seinen Schäflein den Gottesdienst zu feiern.

Knapp 800 Meilen weiter südlich, in dem von der Corona-Pandemie schwer befallenen Louisiana, gibt Pastor Tony Spell den Widerstandskämpfer. “Wir fühlen uns wegen unseres Glaubens verfolgt”, erklärt der Prediger der Mega-Kirche Life Tabernacle Church in Baton Rouge. Ein Baptisten-Kollege von der nicht weit entfernten Saint Luke Church ist als erstes Covid-19-Opfer in der Region vor drei Wochen dahingerafft worden. Doch Spell glaubt an eine politische Verschwörung. Mehr als 1000 Gläubige hat er am Palmsonntag mit 26 Bussen herangekarrt und im Gotteshaus versammelt. An Ostern soll es ähnlich sein.

Video "Faktisch falsch": Schweden weist Trump in die Schranken 1:44 min Der US-Präsident hatte Behauptungen über Schwedens Strategie zur Bekämpfung des Coronavirus aufgestellt. Stockholm nannte Trumps Äußerungen „faktisch falsch“. © Karl Doemens/Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Offiziell gelten in weiten Teilen der USA wegen der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverbote. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr auf engem Raum haben die Führer der großen christlichen Glaubensgemeinschaften eindringlich zum Verzicht auf die physische Teilnahme und zum Umstieg auf Online-Gottesdienste aufgerufen. Doch evangelikale Sektierer wollen sich den Auflagen der Gesundheitsbehörden nicht beugen. Experten fürchten, dass beim Auferstehungs-Fest am Sonntag auch dem Coronavirus, an dem bereits mehr als 16.000 Amerikaner gestorben sind, neues Leben eingehaucht wird.

Corona in den USA: Republikaner torpedieren strengere Auflagen in Kansas

Unter dem Druck der konservativen Evangelikalen-Basis haben inzwischen viele Bundesstaaten für religiöse Versammlungen Ausnahmen von den strikten “Stay-at-Home”-Anordnungen erlassen. So war ein Pfarrer in Florida in der vergangenen Woche noch festgenommen worden, weil er entgegen den Auflagen des Landkreises einen Gottesdienst mit Gläubigen gefeiert hatte. Kurz darauf deklarierte der republikanische Gouverneur, dass religiöse Feiern systemrelevant seien und landesweit zulässig seien. Auch Texas hat Gottesdienste erlaubt. In Kansas wollte die demokratische Gouverneurin die religiösen Feiern beschränken. Doch die Republikaner im Landesparlament kassierten ihre Anordnung.

Ohnehin ist vielen Sektierern und Fanatikern die Rechtslage egal. Die Pfingstler-Bewegung in den USA ist im Widerstand gegen die Obrigkeit entstanden, und sie setzt ihren Glauben über die Wissenschaft. “Wir werden unseren Gottesdienst feiern”, hat Pastor Spell von der Tabernakel-Kirche in lokalen Medien erklärt: “Wenn ich verhaftet werde, wird mein Vertreter einspringen. Und dann werden 1000 Gläubige aufstehen und erklären: Ihr könnt uns nicht stoppen!”

"Easter is a very special day for me. Wouldn't it be great to have all the churches full?



"That would be a beautiful thing" - @realDonaldTrump



That would be awesome!



Let's pray for a great American revival for Easter Sunday! 🙏 pic.twitter.com/SwqgIje7fI — Elizabeth Harrington (@LizRNC) March 24, 2020

Manch ein rechter Fundamentalist dürfte zudem das Gefühl haben, dass Donald Trump heimlich auf seiner Seite steht. Immerhin hatte der Präsident Ende März gegen den Rat seiner Experten von "vollen Kirchen" zu Ostern geschwärmt. Das hat er zwar inzwischen zurückgenommen, und seine Regierung hat die Richtlinien zum "Social Distancing" (gesellschaftliches Abstandhalten) verlängert.

Vize-Präsident Mike Pence – im Gegensatz zu Trump ein praktizierender Evangelikaler - erklärte, er werde den Gottesdienst mit seiner Frau im Wohnzimmer vor dem Fernsehen verfolgen. Doch Trump, der seinen Wahlerfolg vor allem der christlichen Rechten zu verdanken hat, kann sich zu einer klaren Verurteilung der geplanten Groß-Versammlungen mit hohem Ansteckungsrisiko nicht durchringen.

Diese Aufgabe müssen daher Gouverneure wie Andy Beshear übernehmen. Der demokratische Regierungschef von Kentucky hat sich mit dem 76-jährigen Baptisten-Kreuzritter Roberts, der am Ostersonntag mit vielen Gläubigen feiern will, offen angelegt. “Das ist nicht Ihr Risiko”, mahnt er potenzielle Teilnehmer: “Sie können jeden anderen infizieren. Können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren?”