Corona in den USA: Eine Frage von Leben und Tod

Washington. Lange hat Donald Trump die Corona-Pandemie kleingeredet. “In ein paar Tagen sind wir bei Null”, sagte er Ende Februar: “Der Virus wird wie durch ein Wunder verschwinden.” In der vergangenen Woche äußerte der Präsident die Hoffnung, die USA könnten schon Ostern zur Normalität zurückkehren. Jetzt ist plötzlich alles dramatisch anders und Trump stimmt die Amerikaner auf “zwei sehr, sehr schmerzliche Wochen” ein: “Es geht um Leben und Tod.”

In einer fast zweieinhalbstündigen Pressekonferenz am Dienstagabend schlug der Präsident zunächst einen ungewohnt ernsthaften Ton an: “Ich möchte die Amerikaner auf die harte Zeit vorbereiten, die vor uns liegt.”

Wieviel Tote werden erwartet? „Äh, ich weiß die Zahl, aber ich möchte lieber, dass Dr. Birx sie sagt.“ Einer der extrem seltenen Momente, in denen Donald Trump freiwillig das Mikrofon räumt. Und zwar ganz schnell. Es sind 100.000 bis 240.000 Tote. Mit Höhepunkt Mitte April. — Karl Doemens (@Doppelgeist60) March 31, 2020

In mehreren Charts präsentierte die Corona-Koordinatorin des Weißen Hauses, Deborah Birx, die erschreckenden Zahlen: Die Regierung geht nun offiziell davon aus, dass zwischen 100.000 und 240.000 Amerikaner durch die Lungenkrankheit Covid-19 sterben werden, selbst wenn die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung eingehalten werden.

Birx erklärte die große Bandbreite mit der Ungewissheit über die Ausbreitung der Infektion vor allem in den Großstädten. Man hoffe auf den unteren Prognosebereich. Sollten jedoch andere Metropolen der dramatischen Entwicklung von New York folgen, wo inzwischen mehr als 1500 Menschen gestorben sind, könne das Worst-Case-Szenario eintreten.

USA haben mehr Coronavirus-Fälle als China

Nach den Berechnungen der Experten steht in dieser und der nächsten Woche ein dramatischer Anstieg der Todeszahlen bevor. Mitte April könnten täglich zwischen 2000 und 3500 Menschen an der Infektion sterben. Erst im Juni dürfte die tägliche Todeszahl unter 500 fallen.

Diese Vorhersagen gehen davon aus, dass die Prävention durch soziale Distanzierung eingehalten wird. Die Trump-Regierung verlängerte dementsprechend ihre ursprünglich auf zwei Wochen befristete Richtlinie um weitere vier Wochen, die unter anderem Versammlungen von mehr als zehn Personen untersagt, dringend von unnötigen Reisen abrät und Restaurantbesuche für tabu erklärt.

Ohne Verhaltens-Restriktionen drohen 2,2 Millionen Tote

Trump hatte ursprünglich offen erwogen, die Restriktionen zum Anfang dieser Woche auslaufen zu lassen und argumentiert, das Heilmittel dürfe nicht schlimmer als das Problem sein. Nun macht er ominöse Ratgeber für diese Überlegungen verantwortlich. Zum Glück habe er dagegengehalten: “Es ist nicht die Grippe. Es ist teuflisch.”

Ohne die eindämmenden Vorschriften befürchten die Experten bis zu 2,2 Millionen Tote. Durch seine Politik werde die Zahl der Opfer nun wahrscheinlich auf 100.000 gesenkt: “Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen besseren Job gemacht hat als ich”, sagte der Präsident. Für sein Krisenmanagement gab er sich erneut die Bestnote A plus.

Auf die Frage, weshalb er anfangs selbst davon gesprochen habe, die Corona-Pandemie sei eine einfache Grippe und werde bald vorübergehen, hatte Trump eine bemerkenswerrte Antwort parat: “Ich wusste von Anfang an, wie schwer es ist. Aber ich will den Menschen ein Gefühl der Hoffnung geben.”

Bislang sind in den USA mehr als 3500 Menschen durch Covid-19 ums Leben gekommen. Mehr als 170.000 Menschen haben sich angesteckt.