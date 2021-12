Teil-Lockdown in Dänemark: Nach Corona-Rekordzahlen durch Omikron gelten schärfere Regeln

Anzeige

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bekanntgegeben, dass angesichts neuer Rekord-Infektionszahlen in Dänemark kulturelle Einrichtungen schließen müssen.

Zu den betroffenen Einrichtungen gehören etwa Theater, Kinos, Konzerthallen, Freizeitparks, Museen und Kunstgalerien. Außerdem müssten Geschäfte mit einer Fläche von weniger als 2000 Quadratmetern sowie Restaurants ihre Kundenzahl reduzieren, teilte Frederiksen laut der Nachrichtenagentur AP mit.

Dänemark: Mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

„Wir sprechen nicht davon, das ganze Land herunterzufahren wie wir es im letzten Jahr gemacht haben,“ versicherte Frederiksen. Dennoch muss zunächst noch das Parlament den Schließungen zustimmen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten. Die Epidemie-Kommission soll sich dazu am Freitagnachmittag treffen.

In Dänemark sind am Donnerstag fast 10.000 neue Corona-Fälle registriert worden – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. In rund 3000 Fällen handelt es sich dabei um Omikron-Variante des Virus, wie das nationale Seruminstitut am Abend mitteilte. Am Freitag soll die Zahl der Neuinfektionen sogar bei über 11.000 liegen, wie Frederiksen mitteilte.