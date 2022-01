Erneut unangemeldete Corona-Demo mit 1000 Teilnehmern in Cottbus aufgelöst

Anzeige

Anzeige

Cottbus. In Cottbus haben am Dienstag erneut rund tausend Menschen unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Da auch nach mehrfacher Aufforderung kein Versammlungsleiter gefunden wurde und Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden, sei die Versammlung aufgelöst worden, teilte die Polizei am Abend mit. Wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurden bei 40 Personen die Identitäten festgestellt und Verfahren eingeleitet.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Sechs Strafanzeigen gegen Demonstranten aufgenommen

Anzeige

In der Hubertstraße sei auch Reizgas gegen Demonstranten eingesetzt worden. Nach Angaben der Polizei haben diese versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Insgesamt seien sechs Strafanzeigen aufgenommen worden. Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bereits am Montag wurde in Cottbus eine unangemeldete Demo mit 2500 Teilnehmern von der Polizei aufgelöst.