Corona in Brasilien: Bolsonaro ignoriert die Fakten zur Pandemie

Müssen wir nicht alle irgendwann sterben? Mit dieser saloppen Haltung geht Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro in diesen Tagen über die Frage hinweg, ob nicht seine Fehlleistungen als Präsident dazu beigetragen haben, dass die Infektionskurve und die Totenzahlen sich in seinem Land schlimmer entwickeln denn je - und schlimmer als anderswo.

Wörtlich sagte Bolsonoro : “Es tut mir leid um alle Toten, aber das ist nun einmal unser aller Schicksal.”

Schicksal? In provokativer Weise dreht Bolsonoro der weltweiten Virusabwehrpolitik immer wieder eine Nase, schon seit Monaten.

Mal sprach er von einer “kleinen Grippe", mal sagte er, der Rest der Welt sei “leider durchgedreht”. Immer wieder sah man ihn händeschüttelnd und schulterklopfend im Kreise seiner Anhänger. Wurden in einzelnen Städten oder Regionen Brasiliens Vorsichtsmaßnahmen verhängt, fand man Bolsonaro stets auf der Seite der Kritiker: Die Wirtschaft habe doch ganz klar Vorrang. Inzwischen betreibt das Land, zum Entsetzen der gesamten medizinischen Weltgemeinschaft, eine Politik, die mitten im Anstieg der Kurven die Maßnahmen lockert.

Brasilien ist das neue weltweite Epizentrum der Coronakrise

Das Ergebnis: Immer mehr Massengräber müssen ausgehoben werden, nicht nur in den Metropolregionen Sao Paulo und Rio, sondern auch in den Provinzen.

Imme mehr Infizierte, immer mehr Tote: Massengrab in Manaus. © Quelle: Xinhua/NOTIMEX/dpa

Inzwischen ist Brasilien das neue weltweite Epizentrum der Coronakrise. Das Land liegt auf Platz zwei hinter den USA, mit weiterhin stark steigenden Zahlen.

Bolsonaro bremst die Dinge nun, allerdings auf seine Art: Mit den täglichen Additionen der Zahlen zumindest soll jetzt Schluss sein: Seit diesem Wochenende werden von der brasilianischen Regierung keine Gesamtzahlen mehr veröffentlicht.

Die Regierung argumentiert, regionale Behörden trieben die Zahlen zu hoch, weil sie auf Unterstützung spekulierten. Kritiker dagegen sagen, Bolsonaro wolle schlicht und einfach das wahre Ausmaß der Katastrophe aus dem öffentlichen Bewusstsein des Landes verschwinden lassen.

Letztere Version dürfte zutreffend sein: Weltweit, sagen Experten, meldeten die regionalen Behörden stets eher zu wenig Fälle. Und gerade in Brasilien gebe es zu wenig Möglichkeiten zu Diagnostik und Tests.

Video Viele Geschäfte geöffnet: Brasilien kehrt zur Normalität zurück 1:26 min Die Lockerungen kommen zum bisherigen Höhepunkt der Pandemie: Noch nie sind so viele Menschen dort an einem Tag an Covid-19 gestorben. © Matthias Koch/Reuters

Ein Verbrecher - nach den Maßstäben von Bertolt Brecht

Dies allerdings lässt die Verdrängung der Totenzahlen umso ungeheuerlicher erscheinen. Man denkt an Bertolt Brecht, der einst sagte: “Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.”

Größtes Misstrauen ließ soeben in Brasilien der Verfassungsrichter Gilmar Mendes erkennen: “Das Herummanipulieren an Statistiken gehört zu den Manövern totalitärer Regime."

Auch der Rat regionaler Gesundheitsbehörden zeigte sich in einer gemeinsamen Stellungnahme entsetzt: “Der autoritäre, taktlose, unmenschliche und unethische Versuch, die Covid-19-Todesfälle unsichtbar zu machen, wird scheitern.”

Der frühere brasilianische Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta, der von Bolsonaro gefeuert wurde, sagte, ein Staat, der seine Bürger nicht akkurat unterrichte, mache alles noch schlimmer und richte größeren Schaden an als das Virus selbst.

Der weltbekannte brasilianische Theologe Leonardo Boff ging noch einen Schritt weiter und sagte über Bolsonaro: “Er ist ein Völkermörder, dem das menschliche Leid egal ist. Brasilien hat diese Strafe nicht verdient. Und was machen die verantwortlichen Autoritäten? Sie müssen agieren!”

Wer aber bremst Bolsonaro? Die Opposition des Landes ist schwach und zersplittert. Massenkundgebungen passen schon aus epidemiologischen Gründen nicht in die Zeit. Und die früher quer durch Lateinamerika üblichen politischen Lektionen und Ermahnungen durch den großen Bruder im Norden, die USA, fallen aus, seit ein gewisser Donald Trump im Weißen Haus regiert - und die Supermacht in ihre größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gesteuert hat.

Die Europäer haben nur einen sehr indirekten Einfluss auf Bolsonaro, sollten diesen aber zumindest nutzen. Unter dem Mercosur-Vertrag soll sich in den kommenden Jahren der brasilianisch-europäische Handel stärker entwickeln als in den vergangenen Jahrzehnten. Europäische Diplomaten könnten jetzt diese Konstellation nutzen, um Bolsonaro davor zu warnen, das Image Brasiliens in Europa, durch Brandrodungen im Amazonasgebiet ohnehin schwer angeschlagen, vollends zu ruinieren.

Die Mitte ist matt, es drohen Weimarer Verhältnisse

Der eigentliche Aufschlag aber müsste jetzt aus dem Land selbst kommen, von den Brasilianern. Die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene Mittelklasse in den Metropolen muss sich politisch neu justieren; allzu viele hatten dem Rechtspopulisten Bolsonaro ihr Vertrauen geschenkt.

Doch offenbar gibt es zu wenige Verteidiger eines mittigen, demokratischen Denkens in Brasilien - wie zu Beginn der Dreißiger Jahre in der Weimarer Republik.

Bolsonaro scheint dies erspürt zu haben - und zündelt genüsslich weiter. Will er es darauf ankommen lassen, dass seine Befürworter und Gegner bald gewaltsam in den Straßen der brasilianischen Metropolen aufeinander treffen? Dann könnte ein Einsatz der Armee nicht mehr fern sein - und damit auch ein Übergang zur Militärdiktatur.

Vor exakt diesem Szenario warnte jüngst Celso de Mello, ein Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens: „Es ist notwendig, der Zerstörung der demokratischen Ordnung zu widerstehen, um das zu verhindern, was in der Weimarer Republik geschah."