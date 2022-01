Senatsverwaltung dementiert: Berliner Gesundheitsamt hat Kontakt-Nachverfolgung nicht eingestellt

Anzeige

Hannover/Berlin. Das Gesundheitsamt Berlin-Neukölln führt entgegen eines anderslautenden Berichtes weiterhin Kontakt-Nachverfolgungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durch. Das bestätigte eine Sprecherin des Berliner Gesundheitssenats dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zuvor hatte der „Business Insider“ berichtet, der Chef des Neuköllner Gesundheitsamtes, Nicolai Savaskan, hätte die Nachverfolgung einstellen lassen.

Gegenüber der Senatsverwaltung habe Savaskan allerdings klargestellt, „sein Gesundheitsamt führe weiterhin mit hohem Ressourceneinsatz Maßnahmen der Kontaktnachverfolgung bei Meldefällen mit neuem SARS-CoV-2-Nachweis durch“, hieß es auf Nachfrage des RND. „Dabei liege der Fokus allerdings auf der Verhinderung einer Infektions-Ausbreitung in vulnerablen Gruppen, so dass Fälle bzw. Ausbrüche in medizinischen, pädagogischen oder pflegerischen Einrichtungen vorrangig bearbeitet werden.“

Video Ausbreitung von Omikron: Lauterbach für verkürzte Quarantäne

Der Senatsverwaltung sei bekannt, dass die Kontaktnachverfolgung die Berliner Gesundheitsämter wegen der stark steigenden Corona-Fälle gerade vor dem Hintergrund der Omikron-Welle vor sehr große Herausforderungen stelle. „Nach unserer Kenntnis betrifft dieses Problem aber nicht nur das Land Berlin, sondern auch andere Bundesländer“, sagte die Sprecherin. In acht Bezirken seien deshalb Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz.

Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Verbandschefin der Amtsärzte, Ute Teichert, dem RND gesagt: „Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt“. Mehrere Länder hätten vollständig die Suche nach Kontaktpersonen ausgesetzt, darunter Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg – zählte die Verbandschefin auf.

Eine Sprecherin der Berliner Gesundheitsverwaltung hatte diese Behauptung gegenüber dem RND zurückgewiesen und betont, in Berlin könnten Kontakte weiterhin von den Gesundheitsämter verfolgt werden.