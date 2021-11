Söder will alle Impfzentren in Bayern wieder öffnen und fordert neues Bund-Länder-Treffen zu Corona

Anzeige

München. Angesichts der dramatisch gestiegenen Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Forderung nach raschen Bund-Länder-Gesprächen erneuert.

Zudem will Bayern im Kampf gegen die vierte Corona-Welle Auffrischungsimpfungen stark forcieren und dazu auch die mehr als 80 Impfzentren des Landes wieder hochfahren.

Die Über-60-Jährigen würden für eine Auffrischungsimpfung direkt angeschrieben, eine Priorisierung solle es bei den sogenannten Booster-Impfungen nicht geben. „Es gibt keine Reihenfolgen. Wer kommt, wird geimpft“, sagte Söder. Niemand solle ohne Impfung zurück nach Hause geschickt werden.

Die Impfquote bei Erst- und Zweitimpfungen sei wieder ganz leicht steigend, sagte Söder. Er erwarte, dass durch das starke Setzen auf 2G bei Freizeitveranstaltungen - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene - die Neigung zum Impfen noch einmal größer werde.

Söder sagte, er befürchte eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Deshalb dürfe es auch keine Häme denen gegenüber geben, die sich mit dem Impfen bisher noch schwergetan hatten. Er sprach sich erneut für eine Impfpflicht bestimmter Berufsgruppen aus, etwa in der Pflege.

Bund-Länder-Treffen möglichst schon kommende Woche

Wenn es kommende Woche ein Bund-Länder-Treffen gäbe, wäre das gut, sagte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Ansonsten würden sich nur die B-Länder - also die Union geführten Länder - treffen.

„Es kommt jetzt nicht drauf an, schnell und laut etwas zu beschließen“, sagte Söder. Man müsse aber grenzüberschreitende Fragen klären und ein „Gesamtsignal“ senden. Es gehe darum, die Weichen so zu stellen, dass man nachhaltig durch den Winter komme, betonte er.

Söder: Vielleicht hat alte Bundesregierung „falsche Signale“ gesetzt

Söder sieht vorrangig auch die Ampel-Parteien in der Pflicht. „Die alte Bundesregierung kann nur noch mahnen“, sagte er, habe vielleicht aber auch „falsche Signale“ gesetzt. Damit spielte er auf den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, der früh für ein Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite plädiert hatte.

Mit Blick auf SPD, Grüne und FDP sagte Söder, die „neue Regierung“ wolle mit dem ganzen Thema Corona offenbar nichts zu tun haben. Deren Vorlage für das weitere Vorgehen sei ein Erste-Hilfe-Kasten, aber kein umfassendes Konzept. Aufgrund dessen sei es in der jetzigen Situation nicht ausreichend und nicht angemessen.

Auch Baden-Württemberg offen für Bund-Länder-Gespräche

Auch Baden-Württemberg zeigt sich angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Corona-Lage offen für ein baldiges Bund-Länder-Treffen. „Der Ministerpräsident ist offen für Gespräche. Die Lage ist ernst“, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Deshalb ist eine enge politische Koordinierung zwischen Bund und Ländern sinnvoll.“ Das gelte gerade mit Blick auf die Phase des Regierungswechsels im Bund.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Südwesten betrug am Montag 256,8 und war damit im Vergleich zum Vortag (235,1) gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden.