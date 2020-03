Corona in Bayern: Medizinisches Material künftig von Polizei bewacht

Anzeige

München. Der Freistaat Bayern hat am Dienstagvormittag einen neuen Maßnahmenkatalog beschlossen, um den Kampf gegen das Coronavirus weiter voranzutreiben. “Wir stehen vor einer unglaublich großen Bewährungsprobe, aber der gemeinsame Geist ist erkennbar”, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung, an der auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilnahm.

Bayern habe den bereits am Montag ausgerufenen Katastrophenfall um einen Katastrophenstab ergänzt, dessen Leitung ab sofort in der Staatskanzlei liege, erklärte Söder. Zudem stellt das Land 400 Mitarbeiter in den Gesundheitsbehörden ein, die von anderen Verwaltungsbehörden abgeordnet werden. “Das ist wichtig, um die stark belasteten Gesundheitsämter zu entlasten”, sagte Söder. “Nicht jeder muss Arzt sein.” Es gehe vor allem um Telefontätigkeiten und Nachverfolgungen von Kontaktverläufen.

Atemgeräte und Schutzmasken sollen polizeilich bewacht werden

Zudem hat das Kabinett festgelegt, dass Krankenhäuser alle nicht notwendigen Operationen verschieben müssen, etwa Schönheits-OPs, sagte Söder. Unikliniken werden derweil völlig darauf ausgerichtet, sich primär um die Versorgung von Patienten denn um die Forschung zu kümmern. 500 Medizinstudenten seien bereits zur Unterstützung akquiriert. “Am Ende könnten es bis zu 5000 sein”, ergänzte der bayerische Ministerpräsident.

Außerdem gilt ab sofort eine Meldepflicht wichtige Materialien wie Atemgeräte oder Schutzmasken, die mitunter auch beschlagnahmt werden können. Neue Bestellungen soll künftig die Polizei schützen, damit es nicht zu Diebstählen kommt.

Die bereits am Montag getroffenen Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken, hat die bayerische Landesregierung noch einmal verschärft. “Bei Hotels sind touristische Übernachtungen nicht möglich”, sagte Söder. “Reisebusreisen werden verboten, Speiselokale sind ab morgen nur noch bis 15 Uhr geöffnet.” Das gelte auch für Biergärten und Terrassen. Bei Dienstleistern wie Friseuren soll künftig ein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden.

Spahn lobt Bayern für "Klarheit und Konkretheit der Maßnahmen”

An Grenzübergängen könnte es künftig gesonderte Spuren für Lastwagen geben, um die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten. Zusätzlich zu den bereits versprochenen Wirtschaftshilfen sagte Söder: “Es gibt außerdem Steuerstundungen, die ab jetzt greifen können.” Zudem stehen Soforthilfe zwischen fünf und 30 Millionen Euro bereit, die ab Mittwoch über entsprechende Formulare beantragt werden können. “Ab Freitag gibt es die Möglichkeit zu Zahlungen”, sagte der bayrische Ministerpräsident.

Ausgangssperren will die Politik unbedingt vermeiden. Die gebe es vorerst “bewusst nicht”, betonte Söder. “Wir hoffen, dass die Maßnahmen alle greifen. Es ist eine Zeit der Einschränkungen.”

Bundesgesundheitsminister Spahn lobte die bayerische Regierung. “Ich bin beeindruckt von der Intensität, mit der jetzt an diesem Thema gearbeitet wird, aber auch von der Klarheit und Konkretheit der Maßnahmen”, sagte Spahn. 400 zusätzliche Kräfte im Gesundheitswesen “machen einen echten Unterschied”. Das sei “stilbildend auch in andere Bereiche hinein”.

Zudem stellte Spahn noch einmal die Kraft des Föderalismus heraus. “Es ist wichtig, dass sich alle Bundesländer auf eine Linie geeinigt haben, das wirkt umso effektiver in der Fläche.” Der Föderalismus zeige “seine Stärke in der Umsetzung”. Abschließend appellierte Spahn: “Schenken Sie den Verkäufern einfach mal ein Lächeln - oder dem Lkw-Fahrer und denjenigen, die mithelfen, dass wir alle gut versorgt sind.”