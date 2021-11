Bayern plant Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - Weihnachtsmärkte abgesagt, Lockdown ab Inzidenz 1000

Anzeige

Anzeige

München. Angesichts der explodierenden Neuinfektionszahlen hat die schwarz-orange Koalition in Bayern am Freitag eine deutliche Verschärfung der Corona-Regeln auf den Weg gebracht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Freitag in München: „Die vierte Welle die durchs Land geht ist schlimmer und hemizyklischer.“ Im Ergebnis gehe die Inzidenz hoch und die Intensivbetten seien immer mehr belegt. Klar sei: Risiko und Herausforderung liege in der Impflücke in Bayern. 90 Prozent der Intensivpatienten seien laut Söder in Bayern ungeimpft. „Die Lage ist sehr ernst und schwierig.“

2GPlus, Absage von Weihnachtsmärkten, Sperrstunde

Das Bayern-Coronapaket falle Söder „nicht leicht“, sagte er vor der Präsentation der Koalitionspläne. „Wir wollen blocken, bremsen und boostern.“ Das Kabinett habe sich auf ein Stufensystem geeinigt. Die epidemische Lage soll in Bayern erneut festgestellt werden, außerdem werden Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt. Maximal fünf Personen und zwei Haushalte dürfen sich treffen, Kinder unter 12 nicht eingerechnet.

2G und 2GPlus wird in Bayern ausgebaut. Bayern will künftig öfter auf Schnelltests und Maskenpflicht auch bei Geimpften setzen. Veranstaltungen werden auf 25 Prozent der Zuschauer reduziert. „2GPlus statt Dinge absagen“, argumentiert der bayrische Ministerpräsident. Auch die Kontrollen der Maßnahmen werden verschärft. Jahres- und Weihnachtsmärkte in Bayern werden abgesagt, Clubs und Bars bleiben geschlossen, für die Gastro gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Auch im Einzelhandel soll es wieder einen Quadratmeter-Schlüssel geben.

„Das betrifft den gesamten Alpenraum“

Anzeige

In bayerischen Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 soll das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden: Dort müssen etwa die Gastronomie, Sport- und Kulturstätten schließen, Veranstaltungen werden untersagt.

Söder führt die hohen Fallzahlen in seinem Bundesland auf die niedrigen Impfquoten im Süden im Allgemeinen auf. „Das betrifft den gesamten Alpenraum.“ Das zeige auch zuletzt das harte Vorgehen Österreichs.

Anzeige

Video Corona: Das soll künftig gelten 2:19 min Vor dem Hintergrund rapide steigender Corona-Zahlen haben Bund und Länder weitreichende Maßnahmen beschlossen. © Reuters

Bereits am Donnerstagabend hatte Söder drastische Einschnitte insbesondere für Ungeimpfte im Freistaat angekündigt - es werde einen „De-facto-Lockdown für Ungeimpfte“ geben. Dabei nannte er insbesondere das Instrument von Kontaktbeschränkungen. Zudem gehe es um personelle Obergrenzen in bestimmten Bereichen „und auch Absagen“.

Söder: „Prüfen, was nach dem neuen Recht alles möglich ist“

Bayern werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen - sowohl nach der bisherigen als auch nach der neuen Rechtslage, also auf Basis des alten und des neu gefassten Infektionsschutzgesetzes, sagte Söder. „Der Grundsatz ist klar: Verschärfen, und zwar grundlegend. Kontakte reduzieren, sowohl bei Veranstaltungen als auch in anderen Bereichen“, erklärte er. „Wir tun das, was wir tun müssen.“

Nach der Neufassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes sollen die Landesparlamente zwar über Beschränkungen im Freizeit-, Kultur- oder Sportbereich entscheiden können. Ausgangsbeschränkungen, pauschale Geschäfts- oder Schulschließungen sowie Reiseverbote sollen aber dann ausgenommen sein. Falls Länder jetzt noch solche Maßnahmen anordnen, könnten diese allerdings noch bis 15. Dezember in Kraft bleiben.

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Mitte nächster Woche sollen Maßnahmen in Bayern in Kraft treten

Lockdown-Maßnahmen auch für Geimpfte - die also nach der alten Rechtslage noch für eine gewisse Übergangszeit möglich wären - hält Söder nach eigenen Worten allerdings für rechtlich schwierig. „Eine komplette Einschränkung beispielsweise für Geimpfte wäre unter den gegenwärtigen Umständen kaum vorstellbar und verfassungsgemäß.“

Söder kündigte für Anfang nächster Woche eine Beteiligung des Landtags an - nach einem endgültigen Kabinettsbeschluss womöglich am Dienstagvormittag böte sich dafür die Plenarsitzung am Dienstagnachmittag an. Für derartige Entscheidungen, die nun kommen könnten, brauche es eine parlamentarische Legitimation, sagte Söder. Spätestens bis Mitte der Woche sollten alle Maßnahmen in Kraft sein.