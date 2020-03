Corona in Bayern: 60-Milliarden-Euro-Rettungsschirm für Wirtschaft

Anzeige

München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) haben in München die bayerischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise vorgestellt, darunter einen 60 Milliarden Euro umfassenden Rettungsschirm. „Wir leben in einzigartigen Zeiten“, sagte Söder bei einer Pressekonferenz nach einer gemeinsamen Sitzung des Landeskabinetts mit dem Bundesfinanzminister. Neben Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung sei es auch wichtig, die Wirtschaft davor zu bewahren, „in eine Schockstarre zu verfallen.“

Das Motto der bayerischen Maßnahmen sei „Überbrücken, überleben und dann wieder voll durchstarten“. Bislang habe es landesweit bereits fast 90.000 Anträge auf Steuerstundungen gegeben, erklärte Söder. Das Land habe seine Soforthilfeprogramme mit dem Bund abgestimmt und bislang etwa 1,5 Milliarden Euro bewilligt. Fast 200.000 Hilfe-Anträge seien bisher eingegangen. Zudem sei am Dienstag der 60 Milliarden Euro schwere „Bayernfonds“ beschlossen worden. Der Fonds bestehe aus einem 20 Milliarden Euro umfassenden Beteiligungspaket und einem Bürgschaftspaket von 40 Milliarden Euro.

Bayern wolle sich an Unternehmen und insbesondere auch an Startups beteiligen, um zu verhindern, dass sie von Firmen aus anderen Ländern übernommen werden. Bei den zusätzlichen 40 Milliarden handele es sich um Kredite und Staatsbürgschaften. Diese sollen „schnell, unbürokratisch und seriös“ an Unternehmen vergeben werden, die auch sonst stark und überlebensfähig gewesen wären. „Wir wollen keine Umschuldung“, so Markus Söder. „Wir glauben, parallel zum Bund das richtige Instrumentarium entwickelt zu haben, um diese Krise zu überleben“, sagte der Ministerpräsident.

Scholz: Das größte Wirtschaftsstabilisierungsprogramm in der Geschichte der EU

Es sei das erste Mal gewesen, dass ein Bundesfinanzminister der SPD an einer Kabinettssitzung in Bayern teilgenommen habe, sagte Söder und bedankte sich für die „exzellente Zusammenarbeit“ mit der Bundesregierung. Auch Olaf Scholz lobte in der Pressekonferenz, die bayerischen Maßnahmen seien gut mit dem Bund und der Wirtschaft abgestimmt.

Es gehe momentan in erster Linie darum, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die beschlossenen weitreichenden Maßnahmen in Deutschland seien erforderlich, „um die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie zu verlangsamen, um gleichzeitig die Behandlungskapazitäten auszubauen und den Schutz der Bürger sicherzustellen.“ Ein Abbau dieser Maßnahmen, etwa zugunsten der Wirtschaft, sei deshalb gerade kein Thema.

Deshalb sei es aber wichtig, jetzt Programme zur Stabilisierung der Wirtschaft zu beschließen. „Wir haben jetzt das größte Wirtschaftsstabilisierungsprogramm in der Geschichte der EU auf den Weg gebracht“, sagte der Bundesfinanzminister. Es sei wichtig, dass Unternehmen darauf vertrauen, „dass wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen.“ Die beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft seien „kein Pappenstiel“.

RND/fh

