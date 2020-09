Corona in Australien: Melbourne reagiert mit strikten Beschränkungen und geht hart gegen Demonstranten vor

Anzeige

Australiens zweitgrößte Stadt Melbourne behält wegen des Coronavirus verhängte Ausgangssperren mindestens bis zum 26. Oktober bei. Im gesamten Bundesstaat Victoria verzeichneten die Gesundheitsbehörden am Sonntag 63 neue Fälle und fünf weitere Todesfälle. Damit sind in Victoria nun 666 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben - für ganz Australien steht die Zahl bei 753.

Victorias Regierungschef Daniel Andrews kündigte an, die nachts geltende Ausgangssperre werde ab dem 13. September eine Stunde später ab 21 Uhr beginnen und bis 5 Uhr dauern. Alleinlebende könnten einen Freund oder ein Familienmitglied auswählen, das sie oder ihn besuchen dürfe. Zwei Stunden Sport täglich werden erlaubt, einschließlich sozialer Aspekte wie einem Picknick im Park oder das Lesen eines Buches am Strand. Weitere Lockerungen könnte es laut Andrews ab dem 28. September geben, und am 26. Oktober würden die Beschränkungen vielleicht ganz aufgehoben. “Wir können nicht aus dem Lockdown herausrennen. Wir müssen sichere Schritte aus dem Lockdown gehen, um eine Covid-19-Normalität zu finden.”

Australien: Festnahmen gegen Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen

Am Samstag nahm die Polizei in Melbourne acht Menschen bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen fest. Gegen mehr als 160 wurden Bußgelder verhängt, weil sie die Ausgangssperren oder die Vorschrift zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes nicht beachteten. "Ungeachtet aller Warnungen war es enttäuschend zu sehen, wie Einzelpersonen zum Protest in der Stadt erschienen sind und damit die Leben von Bürgerinnen und Bürgern in Victoria aufs Spiel gesetzt haben", hieß es in einer Polizeimitteilung.

Ohnehin greift Australien zunehmend härter durch, wenn es darum geht Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu unterbinden. Im Bundesstaat Victoria wurden laut Nachrichtenagentur AP mindestens 80 Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen von der Polizei gezielt vor einer Teilnahme an Demos gewarnt. In sozialen Medien kursiert ein Video, das die Festnahme einer Schwangeren im rosafarbenen Schlafanzug in ihrem Haus zeigt. Die junge Frau hatte auf Facebook zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen aufgerufen. “Ich lösche den Post”, ruft sie immer wieder, als ihr die Polizisten Handschellen anlegen. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie gegen ein Gesetz verstoßen habe. In Australien gilt wegen der Corona-Pandemie ein Versammlungsverbot.