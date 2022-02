Medizintechnik-Hersteller Dräger fordert: „Wer Impfung ablehnt, muss auf Behandlung im Krankenhaus verzichten“

Anzeige

Jeder Bürger soll ein Impfangebot bekommen, findet Stefan Dräger, Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik. „Wenn er das ablehnt, gilt dies automatisch als eine Patientenverfügung darüber, bei einer Erkrankung durch das Virus auf eine Behandlung im Krankenhaus zu Lasten der Allgemeinheit zu verzichten“, sagt Dräger am Donnerstag gegenüber der „Welt“. So vermeide man eine Überlastung der Krankenhäuser und des Personals. Aktuell leide eine große, schweigende Mehrheit in Deutschland unter einer uneinsichtigen Minderheit, so der Unternehmer in der „Welt“. Dräger ist Vorsitzender des weltweit größten Herstellers von Beatmungsgeräten für Intensivstationen.

Bereits im November hatte Tübingens Bürgermeister, Boris Palmer (Grüne), ähnliche Forderungen angestoßen. Die Fachanwältin für Medizinrecht, Andrea Hartmann, ordnete Palmers Vorschlag damals jedoch als „weltfremd“ ein. „Ein Unterzeichner einer Patientenverfügung kann diese, kurz bevor die Frage der Intubation besprochen wird oder andere lebensrettende Behandlungen anstehen, jederzeit widerrufen“, sagte Hartmann im November der FAZ.

Zuletzt sorgte die im Dezember vom Bundestag beschlossene Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen für Diskussionen. So kündigte Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder (CSU), vergangenen Montag an, die Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umzusetzen. Auch das Land Sachsen wolle die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst nicht umsetzen. Es seien noch zu viele Fragen offen, heißt es aus Sachsen. Ab dem 16. März 2022 ist grundsätzlich ohne Vorlage eines entsprechenden Nachweises keine Aufnahme der Tätigkeit in den betroffenen Einrichtungen mehr möglich.

Im März soll im Bundestag auch über eine allgemeine Impfpflicht abgestimmt werden. Laut FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann könne die Impfpflicht ab 18 Jahren dann ab 1. Oktober greifen.