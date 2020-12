Corona-Impfung: Biden wirft Trump-Regierung zu langsames Tempo vor

Anzeige

Washington. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat der scheidenden Regierung von Amtsinhaber Donald Trump ein zu langsames Tempo bei Impfungen gegen das Coronavirus vorgeworfen. Schon seit Langem befürchte er, dass die Verteilung und Verabreichung der Mittel nicht so voranschreite wie es nötig wäre, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) in Wilmington im Staat Delaware.

Beim aktuellen Tempo würde es „Jahre, nicht Monate dauern, bis das amerikanische Volk geimpft“ sei. Er hingegen „werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um uns auf den richtigen Kurs zu bringen“, versprach Biden.

Im Frühjahr startete die Trump-Regierung die öffentlich-private Initiative „Operation Warp-Speed“ (Operation Warp-Geschwindigkeit), die die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus beschleunigen sollte.

Kürzlich gaben Regierungsvertreter das Ziel aus, bis Jahresende 20 Millionen Dosen unters Volk zu bringen. Doch nach Daten der Behörde für Seuchenschutz und Prävention sind nur mehr als 11,4 Millionen Dosen im Umlauf und 2,1 Millionen Menschen ihre erste Impfdosis verabreicht worden.

Corona-Impfungen in den USA: Trump weist Kritik zurück

Trump wies Bidens Kritik am Tempo der Impfungen zurück. Es sei Sache der jeweiligen Staaten, die Vakzine zu verteilen, sobald diese von der Bundesregierung in bestimmte Gebiete gebracht worden seien, twitterte Trump. Seine Regierung habe nicht nur Impfstoffe produziert und etwa Geld bereitgestellt, um den Prozess schnell voranzutreiben, sondern sie zu den Staaten geschafft.

Biden setzte sich das Ziel, innerhalb der ersten 100 Tage nach seinem Amtsantritt für 100 Millionen Impfungen zu sorgen. Dies sei aber nur möglich, wenn fünf bis sechs Mal so schnell geimpft werde, sodass pro Tag eine Million Impfungen vorgenommen würden. Und selbst dann werde es noch Monate dauern, bis die Mehrheit der Amerikaner geimpft sei, räumte Biden ein.

Eine seiner größten Herausforderungen werde die öffentliche Skepsis sein, was die Sicherheit von Impfstoffen angehe. Er arbeite bereits daran, die Bedenken zu zerstreuen. Seine erste Impfdosis hatte sich Biden vergangene Woche live im TV verabreichen lassen, ebenso hielt es auch seine gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris.

Bereits mehr als 336.000 Amerikaner nach Corona-Infektion gestorben

Nach einer Corona-Infektion sind bereits mehr als 336.000 Amerikaner gestorben. Experten warnen, dass Reisen während der Feiertage sowie Zusammenkünfte zu einem weiteren Anstieg der ohnehin hohen Fallzahlen führen könnten.

Vor diesem Hintergrund schwor Biden seine Landsleute auf schwere Zeiten ein. „Wir müssen ehrlich sein - die nächsten Wochen und Monate werden sehr hart, sehr hart für unsere Nation sein. Vielleicht die härteste Zeit in dieser gesamten Pandemie“, sagte er.

Die Dinge würden sich verschlimmern, ehe sie besser würden. Zugleich warb Biden um Geduld. Es sei wahrscheinlich, dass das Land erst im März eine Verbesserung erlebe.