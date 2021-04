Impfungen für alle? Priorisierung könnte laut Kanzleramt bald aufgehoben werden

Anzeige

Berlin. Einem Medienbericht zufolge könnte die Impfpriorisierung schon Ende Mai aufgehoben werden. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) soll demnach bestätigt haben, dass dies ab „Ende Mai“ oder „Anfang Juni“ passieren könnte. Auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bestätigte das Bundesgesundheitsministerium dies jedoch vorerst nicht, verwies aber auf Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Freitag erklärte, dass im Mai die Prioritätsgruppe 3 geöffnet werde. Demnach könne laut Ministerium Mitte bis Ende Juni eine weitere Öffnung möglich sein.

Wie die „Bild“ berichtet, erwarte die Bundesregierung, dass bald so große Mengen an Impfstoff geliefert werden, dass die Impfpriorisierung aufgehoben werden kann. Dann könnten sich alle Erwachsenen in Deutschland impfen lassen. Die „Bild“ beruft sich auf interne Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Chefs der Staatskanzleien der Länder.

Impfpriorisierung soll Thema auf Ministerpräsidentenkonferenz sein

Kanzleramtsminister Helge Braun soll demnach zudem bestätigt haben, dass die Impfpriorisierung bis Anfang Juni aufgegeben werden könnte. Auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 26. April solle dies ebenfalls Thema sein.