Corona-Impfung von Kindern: Elternverbände empfinden Vorgehen der Gesundheitsminister “als sehr schlechte Entscheidung”

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Impfangebote für Kinder und Jugendliche sollen ausgeweitet werden. Darauf haben sich am Montag die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern bei einer gemeinsamen Konferenz verständigt. Ihr Vorgehen ist allerdings umstritten – auch unter den Eltern. „Dass sich die Politik bei den Impfungen von Kindern und Jugendlichen einmischt, führt zu großer Verunsicherung unter den Eltern”, sagte Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats Mecklenburg-Vorpommern, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Politik sollte eigentlich Sicherheit geben – das Gegenteil ist derzeit der Fall.”

Denn die Gesundheitsministerinnen und -minister haben ein flächendeckendes Angebot von Corona-Impfungen für Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren beschlossen, obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) bislang keine allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppen abgegeben hat. Die Expertenkommission, die am Robert Koch-Institut angesiedelt ist, begründet ihre Entscheidung mit einer noch unsicheren Datenlage. „Die Art und Weise, wie die Politik derzeit mit dem Impfen von Kindern und Jugendlichen umgeht und damit eine angesehene Institution wie die Stiko diskreditiert, finden wir völlig unangemessen”, monierte Czerwinski. „Ich glaube, gerade jetzt, wo wir uns in einer Phase befinden, in der es darum geht, die Leute mitzunehmen, die mit einer Impfung noch Probleme haben, war das eine sehr schlechte Entscheidung der Ministerinnen und Minister.”

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Der Landeselternratsvorsitzende kritisierte vor allem, dass die Corona-Impfungen weniger dem Selbstschutz der Kinder und Jugendlichen dienen würden, sondern vielmehr die geringen Impfquoten in den anderen Altersgruppen abfangen sollen. „Das kann man auch machen, aber nur bei einer ausreichenden Datenlage. Und die fehlt bislang.” Nach Ansicht von Czerwinski würden viele Eltern „händeringend” auf eine Entscheidung der Stiko warten.

Impfung ist individuelle Entscheidung

Auch Martin Rose, Vorsitzender des Landeselternrats Sachsen-Anhalt, erklärte gegenüber dem RND, dass viele Eltern die Debatte um die Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen „mit sehr großem Interesse” verfolgen würden. „Impfangebote sind wichtig”, sagte er. „Gerade die Kinder, die laut Stiko-Empfehlung aufgrund von Risiken geimpft werden sollten, fanden bislang nur schwer oder gar nicht einen Arzt, der zu der Impfung bereit war.”

Die Elternkammer Hamburg verwies darauf, dass die Impfungen zunächst einmal eine individuelle Entscheidung seien. „Die Stiko hat ihre Gründe für ihre ausdifferenzierte Empfehlung über die Impfstoffverwendung, die Entscheidung der Politik für die Ausweitung des Impfangebots ist ebenfalls nachvollziehbar”, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes, Thomas Kegat. „Jeder, der sich informieren möchte, kann und sollte das tun, um für sich und seine Familie eine Abwägung treffen zu können.”

Anzeige

Sind die Schulen auf den Herbst vorbereitet?

Der Elternrat Niedersachsen wünscht sich in der Impfdebatte vor allem mehr Mitspracherecht bei der Entscheidung über Impfempfehlungen für Kinder und Jugendliche. „Der Diskurs mit uns Eltern und auch mit den Schülern wäre wichtig gewesen”, sagte der Vorsitzende Michael Guder dem Evangelischen Pressedienst. Mit dem allgemeinen Impfangebot würden die Gesundheitsministerinnen und -minister den Druck auf die Eltern nun erhöhen. Gebe es wie angekündigt keine kostenlosen Corona-Tests mehr, komme das beinah einer Impfpflicht gleich, so Guder. „Da stellt sich auch die Frage, wie künftig in den Schulen mit nicht geimpften Kindern und Jugendlichen umgegangen wird.” Er gehe davon aus, dass auch vor dem Hintergrund neuer Mutationen und Varianten des Coronavirus, die im Ausland bereits aufgetreten seien, spätestens nach den Herbstferien die Diskussion um Distanzlernen, Quarantäne und das Kohorten-Prinzip wieder beginne.

Das Robert Koch-Institut befürchtet auch, dass es im Herbst/Winter wieder vermehrt zu Infektionen in den Schulen und Kitas kommen könnte. Dies dürfte nach Einschätzung der Behörde unter anderem einer geringen Impfquote unter den Kindern und Jugendlichen geschuldet sein. „Leider sind die Schulen immer noch nicht auf die nächsten Wellen vorbereitet”, gab Reiner Schladweiler, Landeselternsprecher Rheinland-Pfalz, zu bedenken. „Weder die zuschussfähigen raumlufttechnischen Anlagen wurden vermehrt eingebaut – was zeitlich und bautechnisch nicht so einfach ist – noch sind die einfach aufzustellenden mobilen Raumluftreiniger flächendeckend vorhanden.”

Elternkammer Hamburg: Kinder mussten genug Opfer bringen

Ähnliche Kritik übte der Vorsitzende des Landeselternrats Mecklenburg-Vorpommern, Kay Czerwinski: „Gerade für Kinder, die sich nicht impfen lassen können, wäre es ein Gebot des Respekts gewesen, die Räumlichkeiten flächendeckend mit Filteranlagen auszustatten.” Er plädierte vor allem für nachhaltige Lösungen, die auch nach der Pandemie eingesetzt werden könnten.

Anzeige

„Eine umfangreiche vierte Welle mit der hochansteckenden Delta-Variante wäre für Schulen, wo viele Menschen auf engem Raum viel Zeit gemeinsam verbringen, eine sehr große Belastung”, glaubt Thomas Kegat, stellvertretender Vorsitzender der Elternkammer Hamburg. „Es braucht Anstrengungen der gesamten Gesellschaft, den Aufbau einer vierten Welle möglichst zu verlangsamen und zu stören. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Sie haben auf ihrem Bildungs- und Entwicklungsweg schon sehr viele Opfer bringen, auf so vieles verzichten müssen, das zum Kindsein dazugehört. Damit muss bald Schluss sein, sonst werden wir als Gesellschaft noch lange mit den Folgen zu kämpfen haben.”