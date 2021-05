Habeck erhält Restdose – und ist nach Corona-Impfung nicht erleichtert

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, ist nach seiner Astrazeneca-Impfung nicht sonderlich erleichtert. „Erstmal war ich krank“, stellte Habeck am Donnerstag im Deutschlandfunk ernüchtert fest und antwortete so auf die Frage, welche Last mit der Impfung von ihm abgefallen sei.

Bei seiner Impfung habe es sich um „eine Restdose“ gehandelt, „die verimpft werden musste, die wäre sonst verfallen“, sagte er. Das Impfen begreife er nicht als Weg zur individuellen Freiheit, sondern „als Beitrag dafür, dass die Gesellschaft insgesamt resilienter gegen das Virus wird, insofern gab es keine persönliche Erleichterung.“

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Habeck erklärte, er sei auf einer Warteliste gestanden und kurzfristig über den Termin informiert worden. In Berlin ist der Astrazeneca-Impfstoff für alle Prioritätsgruppen freigegeben.

Impfmobile vor Aldi, Moscheen und auf Marktplätzen

Habeck sprach sich wie seine Parteikollegen für den Einsatz mobiler Impfteams aus. „Man muss den Impfstoff zu den Menschen bringen und nicht die Menschen zu dem Impfstoff“, sagte der Grünen-Politiker. Viele Menschen wüssten vielleicht gar nicht, dass sie einen Hausarzt haben oder suchten diesen nicht regelmäßig auf.

Impfmobile könnten vor Aldi, Moscheen und auf Marktplätzen zum Einsatz kommen, schlug Habeck vor. Wenn irgendwann die Kinder in der Schule geimpft werden dürften, müsste man auch die Eltern mit ansprechen.