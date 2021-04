Vizekanzler Scholz wird heute mit Astrazeneca geimpft

Anzeige

Berlin. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am heutigen Freitag gegen das Coronavirus impfen lassen. Er lasse sich das Präparat von Astrazeneca spritzen, kündigte der Finanzminister vor einer Sitzung der Eurogruppe an.

Scholz ist 62 Jahre alt und durfte sich daher für eine Astrazeneca-Impfung anmelden. Auch andere Bundesminister sind bereits geimpft.

„Jede Impfung bringt uns dem Zeitpunkt näher, an dem wir diese Pandemie überwunden haben werden“, betonte Scholz. Alle müssten ihren Beitrag leisten und Vorbild sein.