Israel will „grüne Ausweise“ für gegen das Coronavirus geimpfte Bürger

Israel will gegen das Coronavirus geimpfte Bürger mit einem „grünen Ausweis“ ausstatten und ihnen wieder weitreichende Privilegien ermöglichen. Inhaber solcher Pässe sollen ins Ausland fliegen, Kulturveranstaltungen besuchen und in Fitnessstudios und Restaurants gehen können, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstagabend auf einer Pressekonferenz mit.

Den „grünen Ausweis“ könnten Geimpfte schon in den kommenden Tagen herunterladen. Der Pass werde das Land allmählich wieder öffnen, ergänzte Netanjahu.

Israel hat in den vergangenen anderthalb Monaten die wohl schnellste Vakzinkampagne der Welt gefahren. Fast die Hälfte der 9,3 Millionen Einwohner ist bereits geimpft worden.

Allerdings breitet sich das Coronavirus unter den Ungeimpften nach wie vor rapide aus, weswegen das Land erst vor kurzem einen zweimonatigen Lockdown zu lockern begonnen hat.