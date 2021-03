Ex-US-Präsidenten Obama, Bush, Clinton und Carter werben für Corona-Impfung

Anzeige

Washington. Die früheren US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton und Jimmy Carter haben in einer Werbekampagne zu Corona-Impfungen aufgerufen. „Diese Impfung bedeutet Hoffnung. Sie wird Sie und die, die Sie lieben, vor dieser gefährlichen und tödlichen Krankheit schützen“, sagt Obama (2009-2017) in einem der Videoclips, die die gemeinnützige Werbeagentur Ad Council in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte.

Als einzige der lebenden Ex-Präsidenten und First Ladys waren Obamas Nachfolger Donald Trump (2017-2021) und dessen Ehefrau Melania in keinem der Werbespots zu sehen.

Unter dem Titel „It’s up to you“ (etwa: Es ist Ihre Entscheidung) zeigt der einminütige Clip, wie die vier Ex-Präsidenten und ihre Ehefrauen ihre Impfungen erhalten. „Ich will wieder arbeiten, und ich will mich bewegen können“, sagt Clinton (1993-2001).

Sein Nachfolger George W. Bush (2001-2009) hat als Baseball-Fan ein konkreteres Ziel: „Worauf ich mich wirklich freue, ist der erste Spieltag im Texas-Rangers-Stadion mit einem vollen Stadion.“ Obama hofft darauf, die Mutter seiner Frau Michelle besuchen zu können. „Um sie zu umarmen und sie an ihrem Geburtstag zu sehen“, sagt der 59-Jährige.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 29 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 529.000 Menschen starben.

Nach einem zunächst schleppenden Start im Dezember hat die landesweite Corona-Impfkampagne deutlich an Fahrt gewonnen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC erhielten mehr als 62,4 Millionen Menschen bereits die erste Dosis, mehr als 32,9 Millionen bekamen beide nötigen Impfungen.