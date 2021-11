Hausärztechef Weigeldt kritisiert Impfstoffmangel in den Arztpraxen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Haus­ärzte­chef Ulrich Weigeldt hat scharfe Kritik an der Impf­stoff­vertei­lung geübt und von einem Mangel an Vakzin­dosen in Arzt­praxen berichtet. „In der letzten Woche wurden im ambu­lanten Bereich mehr als 3,1 Millionen Impf­dosen verab­reicht. Dies war die zweit­beste Impf­woche der gesamten Impf­kampagne“, sagte der Bundes­vorsit­zende des Deut­schen Haus­ärzte­verbandes dem Redak­tions­Netz­werk Deutsch­land (RND). „Dieses Impf­tempo könnten wir nur beibe­halten, wenn uns nicht die Impf­stoff­mengen zum Teil um zwei Drittel gekürzt werden, wie uns die Praxen jetzt berichten. Geplante Impf­termine müssen dann verschoben oder sogar komplett abgesagt werden.“

Bundesregierung habe monatelang versäumt, Maßnahmen zu ergreifen

Im anhal­tenden Kampf gegen die Corona-Pandemie bleibe die Impfung weiterhin der zentrale Bau­stein jeder Stra­tegie. „Nachdem es die geschäfts­führende Bundes­regierung wochen- und monate­lang versäumt hat, poli­tische Maßnahmen zu ergreifen, um die Impf­quote substan­ziell zu stei­gern, ist die Lage in Deutsch­land in manchen Regionen inzwi­schen durchaus prekär“, kriti­sierte Weigeldt gegen­über dem RND.

Anzeige

Der ambulante Sektor – und insbe­sondere die Haus­ärztinnen sowie Haus­ärzte – müsste nun erneut gleich­zeitig als „Boll­werk für den statio­nären Bereich in der Versor­gung von Corona-Erkrankten“ dienen und die Impfungen substan­ziell voran­bringen.