Kinderimpfung: Länder setzen auf Arztpraxen, Kinderärzte bitten um Geduld

Anzeige

Anzeige

Berlin. Nach der Stiko-Empfehlung von Corona-Impfungen für Kinder mit Vorerkrankungen sehen sich die Kinderärzte für ihre zentrale Rolle dabei gewappnet - bitten jedoch zugleich um Geduld. „Die Kinder- und Jugendärzte bereiten sich seit einigen Wochen auf die geplanten Impfungen vor“, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Gleichzeitig erfolgt Unterstützung auf Landes- und Kreisebene dadurch, dass an zentralen Impfstellen etwa Impfzentren und Impfbussen durch Kinderärzte Impfangebote gemacht werden.“

Dötsch wirbt aber für Geduld. So müssen sich Impfwillige darauf einstellen, „dass im Moment die Auslastung von Impfstellen und Praxen sehr hoch ist, nicht zuletzt auch aufgrund der parallelen Infektwelle“. Familienimpftage hält der Mediziner für sinnvoll. Bei solchen Angeboten könnte Kinderärzte auch Erwachsene mitimpfen, so Dötsch weiter, dann mit dem Impfstoff für Erwachsene.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Eine Umfrage des des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in allen 16 Ländern hatte ergeben, dass die Mehrheit der Bundesländer bei der Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige auf Kinderarztpraxen und Impfzentren setzt, nicht auf Impfangebote an Schulen sowie Kitas.

Bremen und Hamburg öffnen spezielle Impfzentren

Schleswig-Holstein und Niedersachsen planen für die kommende Woche mit dem Start der Kinderimpfungen in den Arztpraxen. In Bremen und Hamburg öffnen sogar spezielle Impfzentren für Kinder. Auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz werden unter Zwölfjährige vor allem in Kinderarztpraxen immunisiert. So seien etwa in Rheinland-Pfalz bereits 20.000 Impftermine für Kinder gebucht worden, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums. Dort können sich in reaktivierten Impfzentren ganze Familien impfen lassen.

Anzeige

Auch in Thüringen soll es zeitnah losgehen. Vorerst würden Kinderimpfungen hier in den vier größten Impfstandorten des Landes stattfinden, so das Ministerium. Ab 27. Dezember wolle man das Angebot dann auf alle Impfstandorte ausweiten. In Berlin werden mobile Impfteams mit einbezogen. Noch vor Weihnachten soll an Schulen und in Kitas geimpft werden.

Ebenso wird in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern ab kommender Woche mit den Kinderimpfungen begonnen. Auch hier seien überwiegend die Kinderärzte zuständig. Im Saarland wurden in den vier Impfzentren zusätzlich Kinderimpfkabinen eingerichtet. Ab dem 16. Dezember soll hier geimpft werden. Auch in Sachsen sind solche Impforte für Kinder angedacht. Sachsen-Anhalt hat sich nach mehreren Anfragen nicht zurückgemeldet.

Anzeige

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte die Impfung für Fünf- bis Elfjährige am Donnerstag für vulnerable Gruppen und Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten empfohlen. Auch gesunde Kinder könnten sich bei individuellem Wunsch impfen lassen, hieß es weiter.

Zuvor war der Kinderimpfstoff vom Biontech, der nur ein Drittel des Wirkstoffes für Erwachsene enthält, durch die Europäische Arzneimittelagentur zugelassen worden. Ab 13. Dezember sollen hiervon 2,2 Millionen Dosen zur Auslieferung in die Bundesländer bereitstehen. Ergänzt werden diese durch Länderkontingente. Die Vakzindosen werden nach Bevölkerungsanteil der Fünf bis Elfjährigen in die Länder verteilt.