Auch Zahnärzte wollen beim Impfen gegen Corona helfen

Berlin. Die Zahnärzte haben ihre Mithilfe beim Impfen gegen das Coronavirus angeboten. „Mit ihrer Expertise und Fachkompetenz hat die Zahnärzteschaft schon frühzeitig ihre Unterstützung bei Test- und Impfmaßnahmen angeboten. Das Angebot gilt weiterhin“, sagte der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Wolfgang Eßer, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Als approbierte Ärzte sind Zahnärzte grundsätzlich dazu befähigt, Impfungen durchzuführen“, fügte er hinzu. Gerade im Hinblick auf schnelle und flächendeckende Impfungen sei es wichtig, die notwendigen personellen Ressourcen bereitzustellen, erklärte Eßer.

In die schleppenden Corona-Impfungen soll jetzt endlich mehr Schub kommen. Viele warten darauf nach dem Frust über knappen Impfstoff und überlastete Termin-Hotlines. Den Durchbruch bringen sollen größere Liefermengen, die Einbeziehung des dichten Netzes der Praxen und Änderungen der Impfverordnung. Bei den Hausärzten soll es möglichst Anfang April losgehen.

Wann es genau es soweit ist wird jetzt zur Chefsache von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Regierungssprecher Steffen Seibert nannte zwei Fragen: „Wann ist genau der Übergang in die Arztpraxen zu organisieren, und was ist dabei praktisch zu beachten?“ Beides sollen Merkel und die Länderchefs „sehr zeitnah“ auf Basis einer Empfehlung der Gesundheitsminister festlegen - und zwar noch vor der nächsten anstehenden Corona-Runde am 22. März.

Wo steht Deutschland beim Impfen aktuell?

Bis Dienstag wurden laut Gesundheitsministerium 12,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und knapp 8,2 Millionen Dosen gespritzt. Knapp 5,6 Millionen Personen bekamen mindestens eine erste Impfdosis, 2,6 Millionen davon bereits beide nötigen Dosen. Gespritzt werden die Produkte von Biontech/Pfizer, Astrazeneca und Moderna. Immer mehr Bundesländer impfen nun aber auch schon mehr oder weniger umfangreich Lehrkräfte, Erzieherinnen oder Polizisten. Mertens warnte, so könnten Schwächste und Gefährdetste erstmal leer ausgehen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo Lehrer bereits geimpft werden könnten, gelten neuerdings auch Über-70-Jährige als impfberechtigt.

Wie viel Impfstoff kommt demnächst?

Von Biontech/Pfizer sollen es laut Ministerium von Anfang nächster Woche bis Ende März 3,23 Millionen Dosen sein, von Astrazeneca von diesem Donnerstag bis Ostern 2,54 Millionen Dosen und von Moderna bis Ostern 1,1 Millionen Dosen. Biontech und Pfizer wollen in den nächsten beiden Wochen vier Millionen Dosen Corona-Impfstoff extra an die EU liefern - auch Deutschland hat eine Option auf einen Teil.

Wie groß ist die Kapazität zum Impfen überhaupt?

In den vergangenen sieben Tagen wurden rund 1,8 Millionen Dosen gespritzt - allein am Dienstag 237 000. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Anfang der Woche schon von der Möglichkeit von zehn Millionen Impfungen pro Woche gesprochen. Die Bundesregierung dämpfte solch hohe Erwartungen nun aber erstmal wieder. So hoch würden die Mengen nicht gleich im April wachsen, erläuterte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ZDF. Realistisch sei das eher für Juni, sagte Seibert. Im April soll die Impfkampagne aber schon deutlich Fahrt aufnehmen.