Corona-Impfstoff: Warum die Firma Biontech besonders werden könnte

An der Goldgrube - so heißt die Straße in Mainz, an der die Firma Biontech ihren Sitz hat. Das Viertel, die Mainzer Oberstadt, hat nichts Spektakuläres an sich. Gleich um die Ecke beginnt eine größere Kleingartenkolonie. Wer will, kann von hier aus in 20 Minuten durch ruhige, hübsch begrünte Straßen runter zum Rhein spazieren.

Seit Mittwoch aber ahnen die Mainzer, dass aus der Firma Biontech noch etwas ganz Besonderes werden könnte.

Für einen ersten tatsächlichen Goldgrubeneffekt reichte schon die bloße Mitteilung, dass Biontech jetzt die Zulassung hat für erste klinische Tests mit einem Corona-Impfstoff: Zeitweilig stieg der Kurs des an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Unternehmens um 40 Prozent.

Bald eine Art "Amazon der Medizin"? Der Hauptsitz des Biotechnologie-Unternehmens Biontech in Mainz. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Mainzer allerdings sind lediglich die ersten Deutschen, die es jetzt auf dieses Level schaffen. Vier weitere Wirkstoffe werden derzeit in China und den USA getestet, auch britische Forscher wollen in wenigen Tagen mit klinischen Tests beginnen. Für alle gilt: Der Weg von den ersten Tests zur weiteren Erprobung und schließlich zur Herstellung eines Impfstoffs ist noch lang.

Drei wichtige Pluspunkte von Biontech

Es gibt allerdings drei Punkte, mit denen Biontech besonders herausragt:

Die Mainzer setzen auf Erfahrungen mit hauseigenen sogenannten mRNA-Verfahren: Der Impfstoff wird auf Basis sogenannter Botenmoleküle erzeugt - dies ist ein Verfahren, das, wenn es denn zum Erfolg führt, eine besonders schnelle Produktion verspricht. Ähnliche Verfahren erprobt das Unternehmen auch bei Krebsmedikamenten - im Hintergrund steht die Vision, Biontech könne zu einer Art “Amazon der Medizin” werden, mit extrem individuell angepassten Lieferungen von Wirkstoffen auf einer weltweit einheitlichen Plattform.

Biontech ist einerseits sehr deutsch. Aufsichtsratschef Helmut Jeggle betonte zu Jahresbeginn, man wolle zentrale Teile des Unternehmens immer in Deutschland behalten. Er schwärmte öffentlich von den “deutschen Tugenden” der Beschäftigten, ihrer Ingenieurskunst und ihrer hohen Loyalität.

Zugleich aber ist Biontech in optimaler Weise weltweit vernetzt, etwa durch Kooperationen mit dem US-Konzern Pfizer und dem chinesischen Hersteller Fosun Pharma. Auch die Stiftung von Bill und Melinda Gates hat sich, es war erst im vorigen Herbst, an Biontech beteiligt.

Video RKI: Ohne Impfstoff keine Rückkehr zur Normalität 1:23 min RKI-Vizepräsident Lars Schaade mahnt, bis ein Impfstoff gefunden sei, müssten Neuinfektionen vermieden werden. © Matthias Koch/Reuters

Der Chef: ein genialer Treiber, aber nicht egozentrisch

Der größte Pluspunkt des Unternehmens aber, sagen Leute, die sich mit Biontech näher auskennen, ist sein Chef. Ugur Sahin, 1965 geboren in der Türkei, gilt als genialer Treiber auf allen Ebenen: wissenschaftlich, wirtschaftlich und auch persönlich. Und dabei soll Sahin alles andere als egozentrisch sein. Auf Kongressen etwa, so wird berichtet, sei er stets auffallend bescheiden aufgetreten.

„Kooperation ist ein absoluter Schlüssel für diese globale Herausforderung": Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender von Biontech. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Sahin hat in Köln Medizin studiert, ab 1990 arbeitete er als Internist, im Jahr 2000 begann seine wissenschaftliche Karriere als Krebsforscher in Mainz. Unterstützt hat ihn auf Schritt und Tritt, auch in jeder wissenschaftlichen Windung und Wendung, seine Ehefrau Özlem Türeci, die ebenfalls türkische Wurzeln hat, Krebs-Spezialistin ist und im Landkreis Cloppenburg aufwuchs.

Jetzt wende sich das “Power-Paar gegen das Coronavirus”, schrieb ehrfurchtsvoll das Manager-Magazin im März.

Zur Power von Ugur Sahin und Özlem Türeci gehört, dass sie ein Denken in den Kategorien von Nationalstaaten längst hinter sich gelassen haben. Ihre Arbeit soll der ganzen Welt dienen, das ist für die beiden Forscher eine Selbstverständlichkeit.

„Kooperation ist ein absoluter Schlüssel für diese globale Herausforderung", sagte Sahin Mitte März der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. “Es gibt gar keine Diskussion, ob eine Impfung nur für China, Deutschland oder Amerika zur Verfügung steht.”

In dieser glasklaren Festlegung auf Weltoffenheit liegt, neben der bloßen Nachricht über den Beginn der klinischen Tests, eine weitere bemerkenswert gute Botschaft aus Deutschland an den Rest der Welt.