Krisenstab-Chef Breuer kündigt Lieferung von Novavax-Impfstoff an

General Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, hat die Auslieferung des neuen Impfstoffs von Novavax in Aussicht gestellt. Bis Ende Januar solle er mutmaßlich in die Lieferketten einbezogen werden. Das sagte der General am Mittwoch im Interview mit dem Fernsehsender „Welt“.

Die Ankündigung verknüpfte er mit einem Appell, sich impfen zu lassen. „Es gibt keinen guten, es gibt keinen schlechten Impfstoff – es gibt nur verfügbaren Impfstoff“, betonte General Breuer. Jeder, der gesundheitlich in der Lage dazu ist, solle sich impfen lassen. Es gehe nicht nur um einen selbst, sondern vor allem um die Mitmenschen.

„Solidarität auf beiden Seiten der Spritze“

Dass das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende erreicht wurde, kommentierte Breuer mit Dank an alle Beteiligten. Er sprach von „Solidarität auf beiden Seiten der Spritze“.

Bis Ende Januar will er weitere 30 Millionen Impfungen erreichen. Um die Auslieferung der Impfstoffe effektiver zu machen, wurde laut Breuer mehr Transparenz hergestellt. Jedes Bundesland müsse genau wissen, welche Mengen es zur Verfügung hat. Damit soll eine bessere Planung ermöglicht werden.