EU kauft bis zu 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von Novavax

Die Europäische Kommission hat sich bis zu 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Novavax gesichert. Die EU-Kommission genehmigte am Mittwoch einen entsprechenden Kaufvertrag, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Zu einer festen Liefermenge von 100 Millionen Dosen kommt eine Option über weitere 100 Millionen Dosen bis 2023.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Angesichts der Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten in Europa und auf der ganzen Welt ist dieser neue Vertrag mit einem Unternehmen, das seinen Impfstoff bereits erfolgreich gegen diese Varianten getestet hat, eine zusätzliche Sicherheit für den Schutz unserer Bevölkerung.“

Novavax-Impfstoff noch nicht in der EU zugelassen

Bisher ist der Impfstoff von Novavax in der EU jedoch noch nicht zugelassen. Nach der erfolgreichen Zulassung können die EU-Staaten Novavax-Impfdosen bestellen. von der Leyen erklärte, der zusätzliche Impfstoff „stärke das breit gefächerte Impfstoffportfolio zum Nutzen der Europäer und unserer Partner weltweit”.

Studien zufolge hat der Impfstoff von Novavax eine Wirksamkeit von 90 Prozent. Fast 30.000 Menschen in den USA und Mexiko waren an der Studie beteiligt. Die Nebenwirkungen waren ähnlich wie bei anderen Impfstoffen und betrafen hauptsächlich Schmerzen an der Einstichstelle. Berichte über Blutgerinnsel oder Herzprobleme habe es nicht gegeben, so Novavax-Chef Stanley Erck vor wenigen Wochen. Der Impfstoff von Novavax ist leicht zu transportieren und zu lagern, weshalb er als Hoffungsträger für Impfkampagnen in Entwicklungsländern gilt.

Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit, erklärte, dass die klinischen Studien des Novavax-Impfstoffs sehr vielversprechend seien. Die EU-Mitgliedstaaten sollen auch in der Lage sein, Impfstoffe an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu spenden oder sie in andere europäische Länder umzuleiten, heißt es in der Meldung der EU.

Wie funktioniert der Corona-Impfstoff von Novavax?

Der Impfstoff von Novavax funktioniert nach einem bekannten Prinzip ähnlich wie Grippeimpfstoffe. Er wird mit im Labor gezüchteten Kopien des Spike-Proteins hergestellt, das das Coronavirus umhüllt. Das Immunsystem reagiert auf die Proteine im Impfstoff und ist damit vorbereitet, wenn es tatsächlich mit dem Virus konfrontiert wird. Andere Impfstoffe, die heute weit verbreitet sind, enthalten die genetischen Anweisungen für den Körper, sein eigenes Spike-Protein herzustellen.