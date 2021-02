Corona-Impfstoff: Israel gibt “symbolische Menge” an Palästinenser

Ein israelischer Militärsanitäter bereitet einen Impfstoff von Biontech/Pfizer vor, um ältere Menschen in einem medizinischen Zentrum in Ashdod im Süden Israels zu impfen. Eine kleine, symbolische Menge des Impfstoffes gibt Israel nun an die Palästinenser ab. © Quelle: Tsafrir Abayov/AP/dpa