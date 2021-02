Impfstoff für arme Länder: Regierung stellt 1,5 Milliarden bereit

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung will die Mittel für die weltweite Bekämpfung der Corona-Pandemie deutlich aufstocken. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin mitteilte, sollen weitere 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Am Mittwochnachmittag sollte nach ihren Angaben der Haushaltsausschuss des Bundestags darüber beraten. Demmer zufolge stellte Deutschland bislang 600 Millionen Euro zur Verfügung.

Das zusätzliche Geld soll insbesondere für die Beschaffung von Impfstoff verwendet werden, erläuterte Demmer. Deutschland setze sich gemeinsam mit anderen Staaten für einen fairen, bezahlbaren und weltweiten Zugang zu Impfstoffen ein, sagte sie. Für eine möglichst gerechte Verteilung von Impfstoffen wurde die Initiative Covax gegründet, an der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligt ist und die derzeit Impfungen in Afrika vorbereitet.

Die Pandemie könne nur durch eine gemeinsame internationale Anstrengung eingedämmt werden, sagte Demmer. Sie appellierte im Namen der Bundesregierung an andere Staaten, internationale Institutionen und den Privatsektor, sich bei der Unterstützung zu beteiligen. Die Mittel reichten bei Weitem noch nicht aus, insbesondere um genügend Impfdosen zu finanzieren und zu verteilen, sagte Demmer.