Patientenschützer: Biontech nur für Arztpraxen, Moderna für Impfzentren

Berlin. Patientenschützer fordern angesichts der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verfügten Limitierung des Biontech-Vakzins eine Neuverteilung der Impfstofflieferungen.

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Länder sind aufgefordert, die Verteilung in Abhängigkeit vom Hersteller strategisch vorzunehmen.“ Und er fügte hinzu: „Dabei darf Biontech/Pfizer ausschließlich den Arztpraxen zugeteilt werden, während Moderna vornehmlich in den Impfzentren und provisorischen Impfstellen zum Einsatz kommen sollte.“

Brysch verweist auf logistischen Unterschied

Brysch argumentierte, es mache einen logistischen Unterschied, ob Vakzine von Moderna oder von Biontech/Pfizer angeboten würden. Schließlich liefere eine Ampulle von Biontech/ Pfizer sechs Impfdosen, die von Moderna zwanzig. Zudem werde in Arztpraxen anders als in Impfzentren in der Regel nicht täglich geimpft. „Damit können angebrochene Ampullen nicht ohne Weiteres bis zum nächsten Impftermin aufbewahrt werden“, sagte er.

Der amtierende Bundesgesundheitsminister unterschätze darüber hinaus die von ihm verursachte Verunsicherung der Impfwilligen. „Ohne Zweifel wird der Aufklärungsbedarf bei einem Impfstoffwechsel zu Moderna deutlich höher sein“, so Brysch. Das alles spreche dafür, Biontech an die Praxen und Moderna an die Impfzentren und Impfstellen zu liefern.