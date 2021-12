Nach Einführung der Impfpflicht im US-Heer: Fast 98 Prozent der Soldaten geimpft

Anzeige

Washington. Fast 98 Prozent der US-Streitkräfte im aktiven Dienst haben mindestens eine Dosis eines Corona-Vakzins erhalten. Mehr als 3800 Soldaten hätten sich bis zum Erreichen einer Deadline für die Pflichtimpfungen in dieser Woche jedoch geweigert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, erklärten US-Beamte am Donnerstag. Mit ihrer Entfernung aus dem Militärdienst könne im kommenden Monat begonnen werden.

Unterdessen meldete der unter den Teilstreitkräften größte Dienst des US-Militärs, das US-Heer, dass die geringste Anzahl an Anträgen auf eine Befreiung von der Impfpflicht auf Religionsgründen beruhe. Etwas mehr als 1700 Soldaten beantragten eine solche Ausnahme. In der US-Luftwaffe gab es 4700 solcher Anträge, bei der Marineinfanterie waren es 3000 und bei der US-Marine 2700, wie aus Daten hervorging, die das US-Militär in der vergangenen Woche veröffentlichte. Genehmigungen wurden noch nicht erteilt.

Das Pentagon hatte in diesem Jahr bekanntgegeben, dass die Impfung für alle Angehörigen der Streitkräfte verpflichtend ist, inklusive der Nationalgarde und der Reserve. Verteidigungsminister Lloyd Austin hat wiederholt betont, die Impfungen seien entscheidend für den Erhalt gesunder, einsatzbereiter Streitkräfte. Das Verteidigungsministerium denkt zudem darüber nach, auch Impfauffrischungen für Angehörige der Streitkräfte zur Pflicht zu machen.