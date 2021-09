Impfpflicht für medizinisches Personal? Patientenschützer und Kliniken dagegen

Anzeige

Berlin. Patientenschützer, Kliniken und Gesundheitspolitiker lehnen eine Impfpflicht für medizinische Fachkräfte ab. „Wir haben momentan im Bereich des Gesundheitswesens eine hohe Impfquote im Vergleich zur Bevölkerung“, sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Daher brauchen wir jetzt keine emotionale Diskussion, die Druck auf die Beschäftigten ausübt.“ Wenn es später weiter zahlreiche Ungeimpfte gebe und es um die letzten Prozente in der Impfquote gehe, komme man um eine Impfpflicht-Debatte aber nicht herum, ergänzte Dahmen.

Der Politiker plädiert zunächst dafür, Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Eine Impfpflicht in der Zukunft schließt er aber nicht aus: „Wenn das nicht klappt, muss man sich eine Impfpflicht im Detail anschauen, debattieren und notfalls auch für Risikobereiche umsetzen.“

Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, weist auf RND-Anfrage ebenfalls auf die große Impfbereitschaft der medizinischen Fachkräfte hin. „Die Impfquote schätzen wir auf der Grundlage diverser Rückmeldungen auf etwa 90 Prozent.“

Wenn der Gesetzgeber eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen beschließen will, muss das im Vorfeld sehr sensibel kommuniziert werden und auf eine sehr breite Basis gestellt werden. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Eine Impfpflicht würde laut Gaß keinen Fortschritt bringen, aber für „erhebliche Irritationen unter den Beschäftigten“ sorgen. Gaß zufolge waren Beschäftigte in den Kliniken früh bereit, sich impfen zu lassen, als noch wenig über mögliche Nebenwirkungen bekannt war. Das solle man nicht vergessen, so der DKG-Chef. „Wenn der Gesetzgeber eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen beschließen will, muss das im Vorfeld sehr sensibel kommuniziert werden und auf eine sehr breite Basis gestellt werden.“

Information und Aufklärung sind der bessere Weg

An der Wirksamkeit einer Impfpflicht zweifelt auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, wie eine Sprecherin mitteilte. „Unserer Erfahrung nach sind ein einfacher Zugang zur Impfung am Arbeitsplatz und adäquate Informations- und Aufklärungsangebote der beste Weg, um mögliche Unsicherheiten auszuräumen und die Impfbereitschaft zu erhöhen.“

Ablehnung kommt auch von der Linken-Fraktion. Der gesundheitspolitische Sprecher Achim Kessler hält die Diskussion über eine Impfpflicht für „ein Ablenkungsmanöver von dem zentralen Versagen der Bundesregierung bei der Impfkampagne“.

Die entscheidende Frage ist, dass wir es schaffen, mindestens 80 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag

Er fügte hinzu: „Die entscheidende Frage ist, dass wir es schaffen, mindestens 80 Prozent der Bevölkerung zu impfen.“ Kessler und seine Partei schlagen eine „zielgruppenspezifische Aufklärungs- und Mobilisierungskampagne“ vor, unter anderem mit Impfteams.

Patientenschützer Eugen Brysch ist hingegen klar, dass es keine Herdenimmunität in Deutschland geben wird. „Im nächsten Frühjahr ist die Pandemie nicht vorbei. Genauso werden bis dahin weder alle Menschen in Deutschland noch weltweit geimpft oder genesen sein“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz.

Dennoch ist er gegen eine Impfpflicht für medizinisches Personal, da sie „hierzulande nichts ändern“ würde. Ein Zwang beschleunige die Abwanderung der Personalkräfte besonders in der Altenpflege. „Etwas ganz anderes ist eine gesetzliche Auskunftspflicht über den Impf- und Genesenenstatus bei diesen sensiblen Berufen“, so Brysch. „Das hilft, mit dem Virus zu leben. Deshalb ist hier der Gesetzgeber zum Handeln aufgerufen.“