Lindner ist offen für partielle Impfpflicht – und hält Ampel-Koalition für alternativlos

Berlin. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schließt eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und Einrichtungen nicht aus.

„Da sind wir offen in dieser Frage“, sagte Lindner am Mittwoch beim „Wirtschaftsgipfel“ der „Süddeutschen Zeitung“ in Berlin. Die FDP-Fraktion werde kurzfristig eine Expertenanhörung durchführen zu der Frage, ob eine solche Maßnahme - etwa in Pflegeeinrichtungen - verhältnismäßig und verantwortungsethisch begründbar sei.

Einen flächendeckenden Lockdown zu Weihnachten mit Ausgangssperren und Ladenschließungen kann sich Lindner nach eigenen Worten hingegen nicht vorstellen. „Wir müssen alles tun, um überhaupt die Notwendigkeit, an eine solche Maßnahme zu denken, zu verhindern.“

Als Beispiele nannte der FDP-Chef die geplanten 2G-Regelungen sowie ein höheres Tempo beim sogenannten Boostern: „Gerade bei den Auffrischungsimpfungen müssen wir jetzt alle Kapazitäten des Gesundheitswesens nutzen.“

FDP-Chef Lindner sieht keine Alternative zur Ampel-Koalition

Lindner zeigte sich zudem sicher, dass die Ampel-Koalition zustande kommt. Es gebe zur Zusammenarbeit mit SPD und Grünen keine Alternative, sagte Lindner mit Blick auf den Zustand von CDU/CSU am Mittwoch.

„Unsere politischen Inhalte wären näher bei der Union“, sagte Lindner. „Aber wie man ja sehen kann, steht die Union gegenwärtig für eine Regierungsbildung nicht zur Verfügung, weil sie dabei ist, ihre innere Mitte wiederzufinden, und insofern kann es für diese Ampelkoalition nur ein Ende haben: nämlich einen erfolgreich verhandelten Koalitionsvertrag, auf dessen Grundlage eine Regierung gebildet wird, und zwar im Dezember.“

„Schwere, harte Gespräche“ mit SPD und Grünen

Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen betonte Lindner zugleich aber: „Es sind schwere, harte Gespräche.“ Die politischen Grundüberzeugungen, das Gesellschaftsbild, aber auch Ziele und beabsichtigte Maßnahmen unterschieden sich zwischen den Liberalen einerseits und SPD und Grünen andererseits teilweise „deutlich“.

Daher müssten alle drei Parteien Kompromisse eingehen, auch die FDP. „Keine Partei wird eins zu eins ihr Wahlprogramm umsetzen, (...) selbst in der Finanzpolitik nicht“, sagte Lindner und betonte: „Ein Finanzminister Lindner wäre kein Finanzminister der FDP, sondern der Bundesrepublik Deutschland.“