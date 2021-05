„Lieferpläne unbekannt“ - über dieses Papier debattiert der Impfgipfel

Das Gesundheitsministerium bereitet eine neue Impfverordnung vor, die mit der Aufhebung der Priorisierung zum 7. Juni in Kraft treten soll. Zwei zentrale Punkte: Die Länder sollen sicherstellen, dass Nachzügler aus den ersten Priorisierungsgruppen kurzfristig ein Impfangebot erhalten. Die Länder sollen selbst entscheiden, ob sie die Priorisierung in den Impfzentren tatsächlich aufheben. Außerdem heißt es sehr klar, dass im Juni noch nicht alle ein Impfangebot erhalten können. Das ist keine Überraschung. Das Gesundheitsministerium bittet sicherheitshalber aber Bund und Länder um eine „klare Kommunikation“ in dem Punkt. Falsche Hoffnungen, dass man sich vor dem Sommerurlaub noch einmal schnell impfen lassen kann, sollen nicht geweckt werden.