Livestream zum Impfgipfel: Das sagt Merkel zu den Rechten von Geimpften

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Montagnachmittag über Impfthemen. Im Mittelpunkt der Videokonferenz soll die Frage stehen, welche Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen könnten.

Einen genauen Zeitplan für die Verabschiedung einer entsprechenden Verordnung im Kabinett gibt es laut Regierungssprecher Steffen Seibert noch nicht. Seibert sagte am Montag in Berlin: „Wir streben an, zügig einen Verordnungsentwurf zu bearbeiten.“

Die Details hingen vom Ergebnis des Impfgipfels ab.

Livestream gegen 18 Uhr: Entscheidungen des Impfgipfels

Im Anschluss an die Beratungen ist gegen 18 Uhr eine Pressekonferenz geplant. Daran nehmen auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Der Beginn kann sich je nach Debattenlage erheblich verzögern.

Müller hat am Montag im ARD-„Morgenmagazin“ mehr Freiheiten im Alltag für bereits geimpfte Menschen gefordert. Die Bundesregierung ist laut einem Eckpunktepapier vom Wochenende der Auffassung, dass es für vollständig Geimpfte und Genesene Ausnahmen von den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geben soll.

Der geplanten Verordnung müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Bund und Länder beraten außerdem über die Priorisierung, also die Reihenfolge, in der bestimmte Gruppen wie etwa Vorerkrankte oder Angehörige bestimmter Berufe sich vorrangig impfen lassen können.