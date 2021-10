Wagenknecht: Bundesregierung verschweigt Dynamik bei Impfdurchbrüchen

Anzeige

Berlin. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht wirft dem Bundesgesundheitsministerium vor, die steigende Zahl der Impfdurchbrüche zu verschweigen. „Jens Spahn will die Öffentlichkeit weiterhin nicht über die zunehmende Dynamik bei den Impfdurchbrüchen aufklären“, sagt Sahra Wagenknecht dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Mehr Geimpfte auf Intensivstationen: Ein „rein statistischer Effekt“?

Hintergrund ist ein deutlicher Anstieg des Anteils doppelt Geimpfter in den Statistiken des Robert-Koch-Instituts (RKI). Demnach waren 55 Prozent der Infektionen in der Zeit vom 13. September bis zum 10. Oktober auf vollständig geimpfte Personen zurückzuführen. Unter den intensivmedizinisch behandelten Patienten machten die vollständig Geimpften in diesem Zeitraum einen Anteil von 29 Prozent aus. In den vier Wochen zuvor lag dieser Anteil bei zehn Prozent, wie eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums dem RND sagte.

Faktencheck: Wie gut wirkt die Corona-Impfung? Immer wieder heißt es: Die Corona-Impfung sei nutzlos, weil auch Geimpfte an Covid-19 erkranken und sogar daran sterben können. Doch das ist falsch.

Das Ministerium hält die Entwicklung für einen „rein statistischen Effekt“. Das RKI habe eine methodische Umstellung vorgenommen. Bis zum 22. September wurden Patienten mit einer Corona-Infektion, die im Krankenhaus lagen und von denen man den Impfstatus nicht kannte, als ungeimpft registriert. Geht man davon aus, dass nicht jeder dieser Patienten ungeimpft war, war der tatsächliche Anteil der Impfdurchbrüche in diesem Zeitraum höher. „Jetzt werden nur noch die Fälle ausgewiesen, von denen man den Impfstatus tatsächlich kennt“, sagt die Sprecherin.

Mehr Geimpfte gleich mehr infizierte Geimpfte

Dass Ungeimpfte den Großteil der übrigen, nicht erfassten Fälle ausmachen, liegt nahe. „Die allermeisten Patienten, die wir behandeln – das wissen wir aus den Gesprächen mit vielen Kollegen großer deutscher Intensivstationen – sind gar nicht oder nicht vollständig geimpft“, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), zuletzt dem RND.

Eine Divi-Sprecherin verwies am Montag darauf, dass sich die Angabe vor allem auf die deutschen Unikliniken beziehe. Das Gesundheitsministerium verweist zudem auf die Deutsche Krankenhausgesellschaft, deren Vorsitzender Gerald Gaß zuletzt sagte, 90 Prozent der Covid-Intensivpatienten seien nicht geimpft.

Doch Spahns Ministerium sieht in der neuen Methodik des RKI nicht den einzigen Grund für den steigenden Anteil Ungeimpfter. Auf eine schriftliche Frage Wagenknechts, die dem RND vorliegt, antwortete ein Staatssekretär mit dem Hinweis auf den steigenden Anteil Geimpfter, durch den sich „auch die Wahrscheinlichkeit, dass unter allen Personen, die sich infizieren, mitunter geimpfte Personen betroffen sein können“, erhöhe.

Sahra Wagenknecht: „Falsche Maßnahmen“ und „üble Stimmungsmache“

Wagenknecht hält es für einen „Skandal, dass sich das Bundesministerium für Gesundheit weigert, die noch aktuelleren Zahlen auf Wochenbasis zu veröffentlichen“. Sie geht davon aus, dass die wöchentlichen Zahlen der Impfdurchbrüche vorliegen, weil das RKI im wöchentlichen Lagebericht im Abschnitt „Impfeffektivität“ jeweils einen gleitenden Vier-Wochendurchschnitt veröffentlicht.

„Wenn die Zunahme der Impfdurchbrüche sich wie in den letzten Wochen fortsetzt, dann wird noch in diesem Winter der überwiegende Teil der neuen Covid-19-Fälle durch Infektionen bei doppelt geimpften Menschen stattfinden“, sagte die ehemalige Linken-Fraktionschefin. Sie bezeichnet die Beschreibung „Pandemie der Ungeimpften“ als „üble Stimmungsmache“.

Der zunehmende finanzielle Druck sowie das „öffentliche Mobbing“ gegen Ungeimpfte sollten dringend beendet werden, so Wagenknecht. „Falsche Maßnahmen“ wie 2G-Regeln, die Abschaffung kostenloser Tests und die Lohnstreichung für Ungeimpfte im Quarantäne-Fall müsse die Politik schnellstmöglich rückgängig machen, forderte Wagenknecht.